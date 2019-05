Hollandi lävepakuküsitluste tulemusi on oodata neljapäeva õhtul, kuid ametlikud EL-i tulemused selguvad pühapäeva hilisõhtul.

Hollandi euroskeptik Thierry Baudet ja tema populismis süüdistatud Foorum Demokraatia Eest pakuvad konkurentsi peaminister Mark Rutte liberaalidele. Viimaste avaliku arvamuse uuringute kohaselt peaksid mõlemad saama europarlamendis viis kohta.

Rutte ja Baudet pidasid valimiste eel ägeda valimisdebati, kus kesksel kohal olid sellised teemad nagu immigratsioon ning Baudet' Venemaa-meelseteks peetud seisukohad ja tema vastuolulised kommentaarid naiste kohta.

Ühendkuningriigis avati valimisjaoskonnad kell 9 Eesti aja järgi ja suletakse kell 24. London oli varem lootnud, et riik lahkub EL-ist juba märtsi lõpus ja europarlamendi valimisi ei ole vaja korraldada. Lahutuse edasilükkumise tõttu tuleb aga brittidel nüüd eurovalimistel osaleda.

Tegemist on üheksandate Euroopa Parlamendi valimistega alates nende algusest 1979. aastast ning osalusprotsent on iga korraga vähenenud. Eelmistel valimistel 2014. aastal oli see 43 protsenti.