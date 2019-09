Pikalt ettevalmitatud Tallinna-Kuessaare lennuhanke ettevalmistamisel oli Saaremaa vald maanteeametis kaasatud partnerina hanketingimuste kokkupanemisel. Saarlaste kolm põhitingimust olid: suurem lennuk, mitte vanem kui 20-aastane lennuk ja seniste lennuaegade muutmine.

Viimasel nädalal enne hanke väljakuulutamist loobus aga maanteeamet just lennuki vanuse kriteeriumi lisamisest hankesse, jättes selle aga saarlastega kooskõlastamata. Maanteeameti juriidilisse argumenti, et sellist tingimust lepingusse panna ei saa, Saarema vallavanem ja ettevõtjad tegelikult ei usu.

"Nüüd, et lõpus, sisuliselt viimasel nädalal teha selline otsus, mis oli kooskõlastamata kohaliku kogukonnaga ja Saaremaa vallaga. Selles osas on tõesti äärmiselt suur pettumus," ütles vallavanem Madis Kallas ERR-ile. Ta lisas, et vald ei ole ühestki soovist kordagi taganenud, sest nad tahaks, et toimuks arenguhüpe.

"Ja kui me peame selleks kauem ootama, siis selleks me oleme valmis, aga me ei soovi teha poolikut asja ega Saaremaale tuua mingis moes kehvemat lennuühendust."

Ettevõtja, PRFoodsi juht Indrek Kasela oli veel kriitilisem: "See väide nüüd, et vanus pole oluline, eriti maanteeameti poolt, see kõlab, ma loodan, et ainult ebakompetentsena, aga kindlasti lausa kriminaalsena. Praegusel juhul, nagu ma ütlesin, on pettumus nii suur, et tuleb kaaluda kohtulikke variante, et antud protsessi sellisel moel edasi ei liigutataks."

Ta nentis, et hanke tulemusega peavad saarlased elama aastaid. "Võib-olla see ametnik on selleks ajaks juba lahkunud ja lahti lastud sellest ametist, aga tagajärgedega peab tegelema kogu Eesti vabariik."