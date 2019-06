"Maanteeamet teeb endast kõik oleneva, et võimalikult kiiresti tuua Tallinna-Kuressaare-Tallinna liinile suurem lennuk, mis vastab paremini kohalike inimeste vajadustele ja ootustele. Seetõttu kuulutame uue hanke võimalikult kiiresti välja," selgitas maanteeameti liiklusdirektor Meelis Telliskivi.

Ameti teatel lähtuti otsust tehes rahandusministeeriumi juhistest.

Regional Jeti emafirma Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ütles ERR-ile, et ettevõte kaebab maanteeameti otsuse kohtusse.

"Meie olime valmis pakkuma saarlastele head ja kvaliteetset lennuühendust. Me tegime parima pakkumise ja võitsime hanke. Seetõttu ei saa me maanteeameti otsusest ja selle põhjendustest aru. Selguse saamiseks pöördume me kohtusse," ütles Uibo ERR-ile.

Tühistamiseni viis maanteeameti enda otsus

Meelis Telliskivi selgituse kohaselt alustas rahandusministeerium reedel tühistatud hanke suhtes 22. mail menetluslikku järelelvalvet, mille käigus jõuti järeldusele, et Kuresssaare lennuhanke osas ei saa enam lepingusse minna.

"Probleem on selles, et teenuse osutamine pidi algama 1. juunil 2019, aga seoses hankevaidlusega ei olnud võimalik selleks ajaks lepinguni jõuda. Tagasiulatuvalt ei ole võimalik aga teenust osutada ning võimalik lepingu sõlmimine pärast 1. juunit oleks olnud hankemenetluse raames riigihangete seaduse rikkumine. Sellest tulenevalt ei olnud meil võimalik lepingusse minna ja pidime hanke tühistama," rääkis Telliskivi ERR-ile.

Vähemalt 40-kohalise lennuki nõue jääb

Rääkides uue hanke tingimustest tõi Telliskivi esile, et selles lähtutakse saarlaste vajadustest ja ootustest, mis tähendavad eelkõige senisest suuremat lennukit ning võimalust saada hommikul Tallinnasse ja õhtul Kuressaarde tagasi. "Sageduse osas tugineme kohalike soovile, et saaks hommikul linna ja õhtul tagasi. Seega 12 reisi nädalas jääb kindlasti paika ja nagu ütlesin, jääme suure 40-kohalise lennuki juurde," ütles Telliskivi.

Küll aga plaanib maanteeamet teha rohkem reklaami võimalike hankes osalejate hulgas, et saada rohkem ettevõteid konkureerima, märkis Telliskivi. Maanteeameti esindaja ei soovinud ennustada, milla uue hanke järel võiks lennuk lendama hakata, märkides, et amet püüab hanke võimalikult kiiresti välja kuulutada, kuid see kestab vähemalt neli kuud.

Vaidluse varasem kulg

Kuna varasemalt Tallinna-Kuressaare liinil vaid 19-kohalise reisijakohaga lennult jäid paljud inimesed maha, otsustas maanteeamet riigihankega kutsuda pakkuma ainult neid, kelle lennukisse mahub vähemalt 40 inimest. Viie aasta pikkust lepingut soovis kaks ettevõtet - Nordica tütarfirma Regional Jet pakkus 72-kohalist ning senine partner, Leedu ettevõte Transaviabaltika 46-kohalist lennukit.

Regional Jet küsis ühe edasi-tagasi sõidu eest 8534, Transaviabaltika 6023 eurot (ilma käibemaksuta). Puhtalt hinna poolest oli Transaviabaltika pakkumine parem, aga ainult hind riigihanget ei otsustanud. Pea kolmandik hanketulemusest sõltus lennuki vanusest ning seal näitas Regional Jeti seitsme aasta vanune lennuk piltlikult öeldes tagatulesid Transaviabaltika 1993. aasta lennukile.

Amet praakis Regional Jeti välja

Siis aga ilmnes, et riigihangete seadusele vastavalt on Regional Jeti puhul üks finantstehniline teema, mille puhul ta ei vastanud. Riigihankete tingimustes seisis, et pakkuja kohustused ei tohi ületada tema varade väärtust ning selles arvutuses oli Regional Jetil 2,3 miljoni euro suurune miinus.

Kui Regional Jet selle tõttu välja praagiti, jäi võit Transaviabaltikale. Aga Regional Jet kaebas selle otsuse riigihangete vaidluskomisjoni. Ettevõte rõhus sellele, et tema emafirmal Nordical on varasid piisavalt - 27 miljonit eurot enam kui kohustusi ning kui häda käes, saab nendelt abi. Vaidluskomisjon andiski võidu Regional Jetile.

2300 eurot üle hanke piiri

Seepeale pöördus maanteeamet esialgu halduskohtusse, kuid pärast erinevate Euroopa kohtulahenditega tutvumist leidsid nad, et võib sellist konsolideerimist teha ning nad leppisid otsusega. Samas ei soostunud maanteeamet kohe Regional Jetiga lepingut tegema, sest hankel oli määratud ka eeldatav maksumus 6173 eurot, kuid Regional Jet tahab ühe edasi-tagasi reisi eest üle 2300 euro rohkem. Seetõttu jäi õhku ka võimalus korraldada hoopis uus riigihange.

Leping Transaviabaltikaga kestis kuni 31. maini 2019. Kuivõrd selleks hetkeks ei olnud järgmise vedaja osas selgust, jätkas Transaviabaltika 1. juunist Tallinna-Kuressaare liinil lendamist 19 reisijakohaga lennukiga.