Transaviabaltika: ametlikku ettepanekut Kuressaare liinil jätkamiseks pole tehtud

Transaviabaltika esindaja Rene Must ütles ERR-ile, et maanteeamet on nende poole tõepoolest mitteametlikult pöördunud, et uurida, kas juhul, kui riigihange luhtunuks kuulutatakse või tekib mõni muu põhjus, oleksid nad valmis jätkama ning millistel tingimustel.

"Me edastasime neile täna hommikul vastava info, et oleme nõus jätkama, tuleme loomulikult appi ja mis tingimustel oleme nõus olemasolevat lepingut pikendama. Mingit ettepanekut meiega leping sõlmida või lepingut pikendada ametlikult meile esitatud ei ole," lausus ta.

Musta sõnul on Transaviabaltika valmis jätkama lepingut olemasolevatel tingimustel, kuid kuna nende kulud on natuke kasvanud, on ette näha paari- kuni viieprotsendilist hinnatõusu.

"Jutt käib ainult mõnedest eurodest ja muud ei midagi," lisas ta.

Alates 1. juunist Tallinna-Kuressaare liinil sõitmiseks on ettevõttel Musta kinnitusel olemas nii piloodid kui lennukid.

Transaviabaltika osales ka Tallinna-Kärdla-Tallinna lennuliini hankel ning võitis selle. Seda otsust ei vaidlustatud ja Musta sõnul on see praeguseks jõustunud ning ettevõte ootab hankelepingu sõlmimist.

Maanteeameti liiklusdirektorMeelis Telliskivi ütles, et amet on Tallinna-Kuressaare liinil jätkamise teemal Transaviabaltikaga rääkinud ning praegu käib õiguslik analüüs, kas ja mis tingimustel lepingusse minna.

"Täpset kuupäeva on sellest tulenevalt hetkel keeruline avaldada," sõnas Telliskivi.

Leping Transaviabaltikaga kestab kuni 31. maini 2019. Praegu sõidab ettevõte Tallinna-Kuressaare-Tallinna liinil 19 reisijakohaga lennukiga.

Reedel tühistas riigihangete vaidlustuskomisjon (VAKO) maanteeameti 8. aprillil tehtud otsuse tunnistada Transaviabaltika Tallinna-Kuressaare lennuliini hanke võitjaks. Otsuse vaidlustas hankel samuti osalenud Regional Jet OÜ, kelle maanteeamet hankel negatiivse omakapitali põhjendusel kvalifitseerimata jättis.