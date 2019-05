Reedel rahuldas riigihangete vaidlustuskomisjon (VAKO) OÜ Regional Jet vaide ja tühistas Kuressaare lennuliini hanke tulemuse. Maanteeamet lubas teha kõik võimaliku, et vedu Kuressaare ja mandri vahel jätkuks ka siis, kui uue lepingu sõlmimine viibib.

OÜ Regional Jet vaidlustas enda kvalifitseerimata jätmise ja JSC Aviation Company Transaviabaltika pakkumuse edukaks tunnistamise, viimase hankelt kõrvaldamata jätmise ning nõudis kvalifitseerimise otsuste kehtetuks tunnistamist maanteeameti korraldatud suursaarte lennuliinide teenindamise riigihankes, kirjutas Hiiu Leht.

Maanteeamet tunnistas algul vastavaks nii Transaviabaltika kui OÜ Regional Jet pakkumused. Amet tunnistas edukaks küll ka OÜ Regional Jet pakkumuse, aga jättis selle kvalifitseerimata, Transaviabaltika pakkumuse aga nii kvalifitseeris kui tunnistas edukaks.

OÜ Regional Jet pakkumuse mittekvalifitseerimise põhjusena tõi amet ettevõtte negatiivse omakapitali, jättes arvesse võtmata, et vaidlustaja esitas oma 51protsendilise osaniku, ASi Nordic Aviation Group (NAG) tagatise, VAKO, kuulanud ära mõlemad osapooled, leidis, et hankija ehk maanteeameti otsus vaidlustaja ehk OÜ Regional Jet kvalifitseerimata jätmise kohta tuleb tunnistada kehtetuks.

Maanteeamet: seadus lubab senise vedajaga lepingut pikendada

Maanteeameti liiklusdirektor Meelis Telliskivi ütles ERR-ile, et Kärdla liini hanketulemust ei vaidlustatud ja see hankija otsus on jõustunud. Kuressaare lennuliini hanke tulemus aga tühistati ja uut hanget ei jõuta korraldada enne, kui leping praeguse vedajaga lõpeb.

"Hetkel on veel vara spekuleerida, kas teeme uue hanke või mitte. Maanteeamet teeb omalt poolt kõik võimaliku, et reisija jaoks ei muutuks sellest midagi ning vedu Kuressaare ja mandri vahel jätkuks ka siis, kui uue lepingu sõlmimine viibib," lausus ta.

Telliskivi lisas, et vastavalt ühistranspordiseadusele saavad nad pikendada seni liini teenindanud vedajaga avaliku teenindamise lepingut samadel või uutel tingimustel kuni vedaja leidmiseni, aga mitte kauemaks kui kaheks aastaks.

Tema sõnul alustas maanteeamet kohe läbirääkimisi praeguse lepingu pikendamiseks, et teenus ei katkeks.

"Transaviabaltika on meile kinnitanud, et neil on igati huvi jätkata vedude teostamist," kinnitas maanteeameti liiklusdirektor.