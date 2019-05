SpaceX-i kanderakett Falcon 9 toimetas edukalt orbiidile 60 satelliiti

Falcon 9 startis Florida Canaverali neemel asuvast kosmosekeskusest kell 22:30 (kell 05:30 Eesti aja järgi).

Satelliidid eraldusid raketist tund ja kaks minutit pärast starti, 440 kilomeetri kõrgusel. Satelliidid liiguvad oma mootorite jõul edasi ettenähtud orbiidile 550 kilomeetri kõrgusel.

Satelliitide kogumass oli 18,5 tonni.

Korduvkasutusega kanderaketi Falcon 9 esimene aste maandus edukalt Florida ranniku lähedal asuval ujuvplatvormil Of Course I Still Love You.

Starlink süsteem peaks plaani kohaselt koosnema 12 000 minisatelliidist. Projekti kogumaksumus on hinnanguliselt 10 miljardit dollarit.