India saatis teele Kuu-missioonile suunduva kosmosesondi

India teadlased käisid baasi lähedal templites palvetamas ja ütlesid, et on kindlad, et eelmise nädala probleemid ei kordu.

Kui missioon osutub edukaks, saab Indiast Venemaa, Ühendriikide ja Hiina järel neljas riik, mis on Kuule maandunud.

Kanderakett kosmosesondiga Chandrayaan-2 startis kohaliku aja järgi kell 14.43 (Eesti aeg 12.13).

Satish Dhawani kosmosekeskusesse Sriharikota saarele tulid starti vaatama president Ram Nath Kovind ja veel 7000 inimest, nende seas lippe lehvitavad koolilapsed.

India kosmoseuuringute organisatsiooni (ISRO) teatas varem, et rakett GSLV Mk III tankimine läheb plaanipäraselt.

ISRO juht K. Sivan ütles pühapäeval ajalehele The Hindu, et "praegu pole võimalust tehnilise rikke tekkimiseks".

"Kui tehniline viga tekkis, peatasime stardiloenduse, tuvastasime probleemi ja parandasime selle," ütles ta.

Kosmoseaparaat Chandrayaan-2 koosneb sondist, kuumaandurist ja kulgurist, mis on pea täielikult arendatud ja toodetud Indias.

2,4 tonni kaaluv sond peaks Kuu ümber ringlema umbes aasta aega, tehes pilte Kuu pinnast, otsides vett ja uurides atmosfääri.

India "kosmoseprogrammi isa" auks nimetatud maandur Vikram A. Sarabhai viib kulguri Kuu lõunapoolusele, kus see tegutseb ühe Kuu päeva ehk 14 Maa päeva.

Esimese sondi Kuu orbiidile saatis India 2008. aastal ja see kandis nime Chandrayaan-1.

Chandrayaan-2 start katkestati 15. juulil tehniliste probleemide tõttu. Sond pidi startima India võimsaima raketiga GSLV Mk III Satisg Dhawani kosmosekeskusest, kuid protsess peatati 56 minutit ja 24 sekundit enne plaanitud starti kütuselekke tõttu.

India on kulutanud Chandrayaan-2 missiooni ettevalmistamisele umbes 140 miljonit dollarit.