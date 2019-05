Weinstein ja tema süüdistajad sõlmisid tsiviilhagi asjus kokkulepe

Skandaalne filmiprodutsent Harvey Weinsteini ja tema kunagise stuudio juhid on jõudnud kokkuleppele naistega, kes on Weinsteini süüdistanud seksuaalses ahistamises, teatasid USA meediaväljaanded reedel. Teema puudutab üht tsiviilhagi, Weinsteini vastu esitatud kriminaalsüüdistuste menetlemine jätkub endiselt.

Advokaatide sõnul makstakse väidetavatele ahistamisohvritele valuraha kokku 44 miljoni dollari ehk umbes 39 miljoni euro ulatuses, vahendasid Wall Street Journal, BBC ja Reuters.

Täpsemalt puudutab kokkulepe eelmisel aastal esitatud tsiviilhagi, milles kaebajad süüdistasid Weinsteini filmistuudio juhte ja nõukogu liikmeid selles, et viimased ei astunud samme kaitsmaks naistöötajaid halva töökeskkonna ja Weinsteini seksuaalse ahistamise eest.

Tsiviilkokkuleppe sõlmimises osales ka New Yorgi osariigi peaprokuröri büroo.

Weinsteini on mingil kujul seksuaalses ahistamises süüdistanud ja sellele ka juriidilise käigu andnud umbes 75 naist, kelle seas on ka filmimaailmas väga tuntud inimesi. Mehe ebasündsast käitumisest on meediale rääkinud aga veelgi suurem hulk naisi. Weinstein ise on süüdistused tagasi lükanud.

Kahe naise ütluste põhjal algatatud kriminaalmenetluse asjus tuleb Weinsteinil aga New Yorgis kohtu ette astuda juba juunis. Weinsteini vastu esitatud süüdistuste seas on ka süüdistus vägistamises.

67-aastase Weinsteini näol on tegu viimaste aastakümnete ühe edukama filmiprodutsendiga, kuid 2017. aastal laiema avalikkuse ette jõudnud süüdistused seksuaalses ahistamises viisid selleni, et ta vallandati tema enda rajatud filmistuudio poolt. 2018. aasta mais kuulutas ettevõte välja pankroti.

Weinsteini juhtum on saanud nii USA kui ka kogu maailma avalikkuses palju vastukaja ning selle tõttu sai alguse ahistamisvastane kampaania #MeToo.