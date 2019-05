Reformierakonna esimees Kaja Kallas tunnistas, et on üritanud kaks kuud leppida kokku kohtumist peaministri ja Keskerakonna esimehe Jüri Ratasega, kuid tulu pole see siiani toonud.

Vikerraadio ja ERR.ee otsesaates esinenud Kallas rääkis oma hiljutisest kohtumisest president Kersti Kaljulaidiga, mis tekitas palju poleemikat.

"Arutasime kõikvõimalikke teemasid. Rääkisime teemadest, mis meid erutavad. Rääkisime Eesti tulevikust ja muredest, mis Eestis on. Mis puudutab valitsuse vahetust, siis sellesse president ei sekku. Seda kohtumist on minu arvates ületähtsustatud. Tegelikult on ju positiivne, et inimesed omavahel suhtlevad. Probleemid tekivad, kui inimesed ei suhtle. Olen mitu kuud tahtnud Jüri Ratasega kohtuda, aga ta ei leia aega. Tahaksin rääkida Ratasega sellest, kuidas ta tekkinud olukorda hindab ja kuidas ta ennast selles tunneb," tunnistas Kaja Kallas.

Reformierakonna esimees kommenteeris ka valimisaktiivsust, täpsemini vene valijate loidu osavõttu Ida-Virumaal. Kallas leidis, et see oli vene valijate vastus Keskerakonnale selle eest, et nad tegid valitsuse EKRE-ga.

"Kui vaadata vene valijate lahkumist Keskerakonna juurest, siis positiivne on see, et nad võiks hakata valima maailmavaate järgi. Kuigi esialgu, europarlamendi valimistel jäid nad koju, sest tunnevad end segaduses ja petetuna. Aga ma usun, et kõik erakonnad saavad vene valijaid nüüd rohkem kõnetama hakata."

Kallas pakkus ka, et kuna ka Kagu-Eesti maakondades oli valimisaktiivsus madal, siis võisid koju jääda just EKRE toetajad.

"Riigikogu valimistel oli Kagu-Eestis tugev just EKRE toetus. Vaadates EKRE valimisnimekirja, siis nende valijad ilmselt ei soovi, et Mart ja Martin Helme ära lähevad. Pluss tahab EKRE olla euroskepotiline, aga Eesti inimesed on valdavalt euro-positiivsed ehk valijate enamus ei soovi, et selliste vaadetega inimesed neid Euroopas esindavad."