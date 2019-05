Rimi ostudirektor Margus Amor ütles Vikerraadiole, et alkoholiaktsiisi langus otseselt poeketis müüdavale alkoholile mõju ei avalda, sest müügihind kujuneb turunõudluses ja sõltub sellest, mis hinnaga ostab ja müüb hankija.

Selveri äriarvestuse juhi Kristjan Andersoni sõnul on valitsuse otsus alkoholiaktsiisi langetada ootamatu, iseküsimus on aga, kas see ka oodatud eesmärki täidab.

"Räägitakse ju et piirikaubandus ei hõlma ainult alkoholi, juurde on tulnud tubakaostud, kütus, ehituskaubad ja nii edasi. Fakt on see, et hinnakuvandilt jääme me ka selle otsuse taustal lõunanaabritest mõne võrra ettepoole," märkis ta Vikeraadiole.

Küsimusele, kui kiiresti aktsiisilangus poe hindades kajastuma hakkab, vastas Andreson, et mõne toote puhul võib hinnamuutus toimuda päevade või nädalaga, teiste puhul võib aega minna kuid.

"Tuleb arvesse võtta olemasolevat laoseisu. Keskeltläbi ringleb alkohol vahemikus 30-60 päeva. Tõenäoliselt kiiremini käibivate artiklite näol võib see muudatus jõuda esimeste päevade või nädalate jooksul. Suuremas pildis muutub olukord kuu kuni kolme jooksul," rääkis ta.

Andresoni sõnul tähendab hinnamuutus kauplustele suurt lisatööd. "See tähendab suure arvu toodete hinna muutmist ja uue hinnasildi ettepanemist müügisaalis-riiulitel, mis tähendab sõltuvalt kauplusest paarist tuhandest 4000-5000 artiklini, mis on üsna töömahukas," nentis ta.

Tallink Grupp reageeris valitsuse otsusele kõige kiiremini ning teatas vahetult peale seda, kui uudis oli ERR-i portaalis ilmunud, et Tallink Grupp kiidab valitsust selle otsuse tegemise eest.

"Kui riigikogu seaduse omalt poolt vastu võtab, siis lubab Tallink langetada hindu koheselt alates 1. juulist, päeva esimese laeva väljumisest," ütles ettevõtte juhatuse esimees Paavo Nõgene.