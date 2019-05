"Tervise valdkonnas me kindlasti ei rõõmusta selle uudise üle. Alkoholi hind on üks olulistest teguritest, mis tarbimist määrab. Kui Eestis alkoholitarbija on kuidagi sarnane teiste riikide alkoholitarbijatega, siis peame me ennast valmis seadma suure tõenäosusega kasvavaks tarbimiseks lähima paari aasta perspektiivis," kommenteeris Jesse valitsuse otsust esmaspäeval toimunud alkoholitarbimise uuringu esitlusel.

Alkoholitarbimine vähenes Eestis mullu võrreldes eelnenud aastaga kahe protsendi võrra, jõudes 10,1 liitri absoluutalkoholini elaniku kohta, mis on viimase kümne aasta üks madalamaid tarbimisnumbreid, selgus konjunktuuriinstituudi tehtud uuringust.

Jesse nentis, et terviklik alkoholipoliitika ei koosne ainult hinnast, on ka teisi vahendeid, kuid prognoosis siiski, et tõenäosus eriti hinnatundlikumate gruppide alkoholitarbimise kasvuks on suur.

"Tervise vaatenurgast ei ole vahet, kas etanool tuleb inimesse läbi õlle või kange alkoholi," kommenteeris ta kange ja lahja alkoholi aktsiisi võrdset langetamist.

Tervise Arengu Instituudi direktor Annika Veimer ütles, et peame olemas valmis olema samasuguseks tarbimise muutuseks nagu Soomes, kui seal muutus alkohol kauplustes kättesaadavamaks ja hind langes. "Peame olema valmis selleks, et tarbimine kasvab, sellega kaasnevalt ka alkoholikahjud – alkoholisurmad ja nii edasi," märkis ta.