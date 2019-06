Selveri kauplustest tehti eelmisel aastal 38,8 miljonit ostu, mis ületas 2017. aasta ostude arvu 3,1 protsendi võrra.

Eelmise aasta lõpu seisuga kuulub jaeketti 53 kauplust, müügipinnaga 99 900 ruutmeetrit, selgus Selveri majandusaasta aruandest.

Ettevõtte juhtkond kirjeldab möödunud aastat jaekaubanduses kui stabiilse kasvuga aastat. Nimelt oli statistikaameti andmetel Eesti jaekaubandusettevõtete 2018. aasta müük 7,1 miljardit eurot, kasvades aastavõrdluses jooksevhindades 5,1 protsenti. Tarbijahinnaindeks tõusis mullu aga 3,4 protsenti.

"Tihedas konkurentsis on Selver suutnud kasvatata müügitulu segmendi keskmisest rohkem. 2018. aasta lõpu seisuga on Selveri turuosa spetsialiseerimata kaupluste segmendis 17,5 protsenti, millega oleme kindlal kolmandal positsioonil," kirjutas juhtkond aruandes.

Tänavu soovib jaekett turuosa kasvatada ja suurendada efektiivsust. Lisaks uuendada ka kahte-kolme olemasolevat kauplust, laieneda SelveEkspressi teenusega kõikidesse kauplustesse ja suurendada e-kaubanduse teenindusvõimekust.

Bilansipäeva seisuga oli ettevõtte käibekapital negatiivne summas 28 miljonit eurot. Selveri juhtkond hindab sellest tulenevat likviidsusriski madalaks, kuivõrd kohustuste katteallikana on ettevõttel tugev igapäevane positiivne rahavoog ning lisaks on lühiajalisi rahavajadusi võimalik katta kontsernikonto vahenditega. Emafirmaga on ühtlasi sõlmitud leping, millele alusel toetatakse põhjendatud taotlusel Selverit finantsiliselt.

Mullu maksis Selver emaettevõttele dividende välja 16,2 miljoni euro väärtuses ja sellelt tasuti tulumaksu 3,3 miljonit eurot. Ettevõtte jaotamata kasum on eelmise aasta lõpu seisuga 23,8 miljonit eurot.

Jaeketi keskmine töötajate arv kasvas mullu 103 inimese võrra 2636 töötajani. Palgakulu kasvas aastaga 10,9 protsenti 26,36 miljoni euroni.

Selveri emafirma on Nasdaq Tallinna börsi noteeritud Tallinna Kaubamaja Grupp.