Alkoholiaktsiisi langetamise eelnõu läbis esimese lugemise

Kuna juhtivkomisjon ega läbirääkimiste käigus ükski fraktsioon eelnõu tagasilükkamise ettepanekut ei teinud, lõpetati eelnõu esimene lugemine ilma hääletamiseta. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati kolmapäev kell 17.15.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et alkoholi aktsiisimäärade langetamise eesmärk on anda võimalus ettevõtjatele vähendada alkoholi hindasid aktsiisimäära vähendamise arvelt, et ohjata 2015. aastast hoogustunud alkoholi piirikaubandust Läti suunalt.

Valitsuskoalitsiooni hinnangul võivad alkoholi odavnemise tulemusena väheneda alkoholi Lätist soetamise kogused ja kasvada Eestist, sealhulgas põhjapiiril, ostetud alkoholi kogused.

Eelnõule ei ole koostatud väljatöötamiskavatsust, sest tegemist on riigieelarve tulude kiireloomulise küsimusega. Valitsuse 23. mail kinnitatud tegevusprogrammis aastateks 2019-2023 nähakse ette aktsiisimäärade vähendamine maksutulude Eestisse toomise eesmärgil.

Riigikogu hääletas 61 poolthäälega maha Reformierakonna samasisulise eelnõu, millega oleks näiteks õlleaktsiisi langetatud 16,92 eurolt 11,3 eurole üheportsendilise etanoolisisalduse kohta hektoliitris.