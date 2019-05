Martin Helme: esimene samm on astutud, tegeleme ka tervisekäitumisega

"Kindlasti Eestis ostetud alkoholi kogus kasvab ja kindlasti Lätist ostetud alkoholi osakaal kahaneb," rääkis Martin Helme esmaspäeval "Aktuaalse kaamera" otsestuudios.

Ta lisas, et alkoholiaktsiisi langetamise arutelul oli tema kindel väide: "Inimeste tervisekäitumise kontrolli alla saamiseks on vaja esmalt kontrolli alla saada piirikaubandus Lõune-Eestis, muidu me kanname sõelaga vett, sest veerand tarbimisest toimub kusagil mujal ja meie tervishoiupoliitikat tehakse sisuliselt Lätis. Nüüd tekib võimalus hakata oma alkoholipoliitikat ajama ja keegi ei arva, et inimesed hakkavad selle pärast massiliselt rohkem jooma."

Ta lisas, et kindlasti mingisugune osa piirikaubandusest jääb alles, aga suur osa inimestest loobub sellest, kui pooleliitrise viinapudeli hinnavahemik jääb Eesti ja Läti kauplusi arvestades ühe euro kanti.

Martin Helme sõnul pole alust arvata, et tootjad ja kauplused alkoholi hinda ei langeta. "Oleme kuulnud, et kaupmehed ja tootjad panevad selle vahe endale ise taskusse, aga see pole päriselt võimalik. Meil on kahed suured ketid, kes on öelnud, et kavatsevad hinda langetada. Kaupluste jaoks on oluline saada käive tagasi."