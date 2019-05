Soome toidukaupade liit ja alkoholitootjad leiavad, et Eesti plaanile langetada piirikaubanduse ohjeldamiseks lahja ja kange alkoholi aktsiisimäära 25 protsenti, tuleb viivitamatult reageerida.

Soome toidukaupade liidu esindaja Kari Luoto sõnul on vastasel juhul oht, et Eestist sissetoodava alkoholi osa suureneb ning Soome kaotab oma alkoholi maksutulu.

Soome tervise- ja heaoluameti spetsialisti Thomas Karlssoni sõnul on seevastu soomlaste Eestist toodavad alkoholikogused viimastel aastatel vähenenud, mistõttu tuleks enne konkreetsete sammude astumist Soomes hinnata Eesti alkoholipoliitikast tulenevat mõju.

Soome õlle- ja karastusjoogitööstuse liit on samuti seisukohal, et kui Soome tahab, et aktsiisitulu jääks Soome, siis ei saa Eesti vastavaid samme tähelepanuta jätta.

Riigikogu võttis teisipäeval menetlusse Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa fraktsiooni poolt esmaspäeval algatatud eelnõu, mille alusel langeb alates 1. juulist õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiis 25 protsenti.

Eelnõu kohaselt on alkoholi aktsiisimäärade langetamise eesmärk anda võimalus ettevõtjatele vähendada alkoholi hindasid aktsiisimäära vähendamise arvelt, et ohjata 2015. aastast hoogustunud alkoholi piirikaubandust Läti suunalt.

Valitsuskoalitsiooni hinnangul võivad alkoholi odavnemise tulemusena väheneda alkoholi Lätist soetamise kogused ja kasvada Eestist, sealhulgas põhjapiiril, ostetud alkoholi kogused.