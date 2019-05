"Ma ei ole saatnud ERR-i nõukogu esimehele kirja algatada Erik Roose maha võtmine. Kes nii väidab, see valetab," ütles Randpere ERR-ile. "Jah, ma saatsin kirja, kus tahtsin järgmise, 4. juuni nõukogu koosoleku päevkorda panna punkti, mille ma sõnastasin suhteliselt vabalt: tahaks arutada juhatuse esimehe poolt hoolsuskohustuse täitmist," selgitas Randpere.

Randpere sõnul tähendab hoolsuskohustuse täitmise kohta aru pärimine seda, et kuna tema on uus nõukogu liige, siis ei oma ta ülevaadet, mis on varem ERR-is toimunud ja ta ostab maakeeli põrsa kotis.

"Ma lähen uue nõukogu liikmena sinna ja mingi aja pärast võib päevavalgele ujuda mingi probleem, mis on tegelikult alguse saanud enne minu asumist nõukogu liikme kohale. Eestis seda praktikat ei ole, et uue nõukogu tööle asumisega vanaga tõmmatakse joon vahele. Näiteks Rootsis on selline protseduur, et vanale nõukogule kas antakse vastutusest vabastus või ei anta. Enamasti antakse. Uus nõukogu asub tööle. Nõukogu liikmed võivad muutuda vastutavaks, ka materiaalselt kui hoolsuskontrolli ei ole rakendatud või ei ole nõukogu oma kontrolli õigust rakendanud. See ongi kõik ehk ma tahan, et mul oleks kindlustunne, kuhu ma lähen."

Randpere sõnul on ta elus paljudes nõukogudes olnud ja talle ei piisa teadmisest, et enne teda on nõukogus olnud toredad inimesed või et ka juhatuses on head inimesed.

"Ma tahan teada mitte hinnanguid, vaid fakte. Mind huvitab, kuidas on kasutatud eelarvelisi vahendeid, kuidas on organisatsiooni majandusseis, kui sihtotstarbeliselt on kasutatud erinevaid vahendeid. Kunagi oli meil Arengufond, kus oli täpselt sama protseduur. Ma läksin sinna nõukogusse, seal oli ka uus nõukogu esimees ja me algatasime protsessi, mille käigus tahtsime teada saada, mis on varem juhtunud. Lihtsalt, me ei tahtnud olla vastutavad selle eest, mis on varem toimunud juhul, kui on midagi valesti tehtud."

Randpere tunnistas, et on oma soovist rääkinud ka nõukogu osa liikmetega. Samas pole sugugi kindel, et nõukogu järgmisel koosolekul see teema üldse arutusele tuleb, kuna nõukogu päevakorda saab panna teemasid hiljemalt kolm nädalat enne nõukogu koosolekut. Järgmine nõukogu koosolek on 4. juunil, aga Randpere sai nõukogu liikmeks 27. mail.

"Ma kolme nädala eest ei olnud nõukogu liige, aga kohe kui sain, sellise ettepaneku saatsin. On veel kaks võimalust see päevakorda panna - kui kohal on kõik nõukogu liikmed ja kolm neljandikku neist toetab asja arutamist. Või siis arutada teemat muude küsimuste all," sõnas Randpere.

Veidemann: see on kohatu

Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Rein Veidemann kinnitas ERR-ile, et sellise taotluse on Randpere teinud. "Mina hindan seda siiski poliitilise intriigina ja poliitikute tahtmisena sekkuda ringhäälingu toimimisse. Mul on kuri kahtlus, et soovitakse lihtsalt asja eest teist taga tekitada lisasegadust ja viia rahvusringhäälingu juhtimine ja võib-olla kogu organisatsioon tervikuna kriisi. Nii et ma leian, et see on küll väga kohatu, kui selline plaan selle taga on," kommenteeris Veidemann.

Kas selle taga võiks olla soov umbusaldada rahvusringhäälingu juhatuse esimeest Erik Rooset, soovitas Veidemann küsida Randperelt. "Kuna päevakorrapunkt on seotud hoolsuskohustusega, paistab sealt läbi see, et on pretensioone või etteheiteid hoolsuskohustuse kas siis täitmata jätmisega või mingisuguse puudujäägiga, mida mina isiklikult juba kaks aastat ringhäälingunõukogu liikmena pole küll täheldanud," ütles Veidemann, lisades, et taotluses Randpere talle oma soovi täpsemalt selgitanud pole.

Veidemann on Randpere taotluse asjus olnud kontaktis ka nõukogu liikme Viktoria Ladõnskaja-Kubitsaga (Isamaa), kes olevat öelnud, et tema sellise intriigiga kindlasti kaasa ei lähe ja nende erakond ka mitte. Samuti nõukokku kuuluv Maarika Tuus-Laulgi (Keskerakond) olevat väitnud, et talle on arusaamatu, millest niisuguse punkti tõstmine on põhjustatud.

Veidemann lisas, et sellised asjad lülitatakse ringhäälingunõukogu päevakorda mitu nädalat varem, mistõttu järgmise koosoleku päevakorda Veidemann seda panna ei saanud. Küll aga jääb Randperele võimalus esitada oma taotlus 4. juunil enne päevakorra kinnitamist uuesti ja see võetakse päevakorda juhul, kui nõukogu täiskoosseisust kolm neljandikku liikmetest seda toetab. RHN-is on üheksa liiget.