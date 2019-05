Tomberg on käinud selle nädala algul omal initsiatiivil mitmete rahvusringhäälingu nõukogu poliitikutest liikmete juures ERR-i käekäigust rääkimas.

Tomberg ise eitas kohtumisi teiste ERR-i nõukogu liikmetega peale kahe.

"Ringhäälingu nõukogu liikmetest olen näinud ainult kahte inimest, kelleks on Marika [Tuus-Laul, KE] ja Urmas [Reitelmann, EKRE] kui varasemad ETV töötajad. Kuna Urmas [Reitelmann] on uus ringhäälingu nõukogu liige, siis ta küsis, et mida ma mäletan, mida ma tean vanast ringhäälingu ajast. See oli ainuke põhjus, miks ma nendega olen kohtunud," ütles Tomberg ERR-ile. "Marikaga rääkisime täpselt samadel teemadel."

Samuti kinnitas Tomberg, et tal puudub ambitsioon ERR-i juhiks saada.

"Ma võin ausalt öelda: minul huvi puudub. Selge on see, et rahvusringhääling on olnud viimased mitu kuud avalikkuse tähelepanu all, aga ma ikkagi kujutan ette, et see on juhatuse ülesanne see tähelepanu maha võtta, nii et mitte keegi kõrvalt ei saa seda mitte kuidagi mõjutada," ütles Tomberg. "Praegu liigub nii palju informatsiooni ja kuulujutte, aga igaüks tegeleb oma asjadega, ja minule on jätkuvalt haridusteemad kõige prioriteetsemad. Minul on leping Archimedesega ja kuna teaduse ja kõrghariduse rahastamine võtab täna niikuinii kogu aja, siis ma ei näe ka mingit põhjust."

Ladõnskaja-Kubits ja Randpere kinnitavad kohtumist

Ehkki Tombergi sõnul on ta kohtunud vaid kahe poliitikust nõukogu liikmega, kinnitavad nii Viktoria Ladõnskaja-Kubits (Isamaa) kui Valdo Randpere (RE), et on sel nädalal Hanno Tombergiga viimase initsiatiivil siiski kohtunud.

"Vastab tõele, kohtusime mõni aeg tagasi. Eks oli aru saada, et Hannol endise ERR-i inimesena ei ole ükskõik, mis praegu toimub," ütles Ladõnskaja-Kubits. Millest täpsemalt juttu tuli, keeldus ta ütlemast: "Tema mõtteid mul ei sobi jagama hakata."

Küll aga taunis Ladõnskaja-Kubits poliitilisi intriige ERR-i juhtimises: "Mingeid muudatusi ERR-i juhtkonnas ma praegu õigeks ei pea ja selle teema ümber intrigeerimist taunin. ERR kui organisatsioon on niigi suure surve all, et pigem tuleb anda inimestele töörahu."

Valdo Randpere ütles, et suhtles Hanno Tombergiga selle nädala algul riigikogus, kui Tomberg talle juhuslikult koridoris ligi astus.

"Ta teadis, et ma lähen ERR-i nõukogusse ja sellelt pinnalt oli natuke juttu. Aga mitte midagi spetsiifilist. Ju ta vanast armastusest ERR-i vastu ja just seoses sellega, et mina olen äsja nõukogu liikmeks saanud, tal jutupinnas tekkis, nii et ma arvan, et ta lihtsalt elab kaasa ERR-ile ja selle nõukogule," ütles Randpere.

Muljet, et Tomberg võiks olla huvitatud ERR-i juhi kohast, Randperele ei jäänud: "Ma ei saa midagi välistada, aga mulle jäi mulje lihtsalt, et ta on huvitatud nii ERR-ist kui nõukogu uutest liikmetest, soovis mulle edu-jõudu."

Randpere väitel tema nõukogule saadetud ettepanek ERR-i praeguse juhi Erik Roose hoolsuskohustust arutada ei saanud inspiratsiooni kohtumisest Tombergiga.

"See on minu enda hea idee. Ma olen sarnases olukorras olnud ka teistes nõukogudes. See ei ole midagi unikaalset. Eesti keeli on selle asja nimetus "ära osta põrsast kotis"," ütles Randpere.

Tuus-Laul: Tomberg astus juhuslikult ligi

Ka Marika Tuus-Laul, kellega kohtumist Tomberg tunnistas, ütleb nagu Randperegi, et see kohtumine tundus juhuslik. "Mingit sihtkohtumist pole olnud. Ukse peal olin, kui Tomberg tuli," meenutas ta nädala algul aset leidnud kohtumist.

Tuus-Lauli sõnul oli teemaks nõukogu poliitiline tasakaalutus, kuid midagi täpsemat ta öelda ei soovinud.

Nõgene jääb ebamääraseks

ERR-i mittepoliitiline ehk eksperdist nõukogu liige Paavo Nõgene jättis konkreetsed küsimused, kas, millal ja millest ta Hanno Tombergiga viimati vestelnud on, vastamata. Oma kirjalikus kommentaaris teatas ta vaid napilt ja üldiselt: "Tunnen Hanno Tombergi pika aja vältel ning kontakte temaga on olnud loomulikult, erinevatel teemadel ja erinevatel aegadel. Minuga vestlustes ei ole Hanno Tomberg viimaste aastate jooksul väljendanud soovi saada Eesti Rahvusringhäälingu juhiks, sellist soovi härra Tomberg meievahelistes suhtlustes väljendanud ei ole."

ERR-i nõukokku kuuluvad poliitikutest liikmetena Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Marika Tuus-Laul, Valdo Randpere, Urmas Reitelmann ja Jevgeni Ossinovski (SDE) ning ekspertidena Agu Uudelepp, Pille Pruulmann-Vengerfeldt ja Paavo Nõgene ning nõukogu juhib Rein Veidemann.