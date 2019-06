Soomaa rahvuspargis toimus kohvikute päev

Soomaal on juba aastaid nii, et piisab vaid oma ettevõtmistest Facebookis või veebilehel teatada, kui külastajad ongi kohal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohvikute päeva peeti teist aastat ja näiteks Riisa külas Sillaotsa talus liikus rahvast kogu aeg.

Soomaa kohvikute päeva mõte tuli Sandra Urvakult keskkonnaametist. Pühapäeval juhendas ta Soomaa keskuses noori, kes oma kohviku korraldasid.

"Möödunud aastal Soomaa rahvuspark tähistas 25. sünnipäeva ja kuna see kohvikutepäeva mõte on tore algatus, mis üle Eesti on levinud, siis meie mõtlesime - mitte mina üksi - aga meie mõtlesime, et võiks olla Soomaal ka selline päev, kus kohalikud kutsuvad omale külla. Muidu turist tuleb ja vaatab ainult matkaradu, aga inimeste juurde ei pääse," selgitas keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialistina Soomaa rahvuspargis töötav Urvak.