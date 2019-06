Uue alarm- ja jälitussõidukite määrusega saavad ka välisministeeriumi autod alarmsõiduki õiguse. Ministeeriumi hinnangul on seda vaja, et lihtsustada välisdelegatsioonide ja -külaliste transportimist.

Seni kehtiva määruse järgi saab välisministeeriumile kuuluvat autot kasutada alarmsõidukina ainult erijuhul: kui kiireloomuliste ametiülesannete täitmisel on tegu ministri või vabariigi valitsuse kriisikomisjoni liikmega. Välisministeeriumi hinnangul on aga vajadus teha alarmsõite kõigi ministeeriumi sõidukitega.

Siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik Jürgen Klemm selgitas ERR-ile, et välisministeeriumile antakse õigus oma sõidukitele märkida liiklusregistris alarmsõiduõigus, et parandada välisdelegatsioonide ja -külaliste transportimist. See ei tähenda aga, et politseieskortidest täielikult loobutaks.

"Politseieskort sõltub ohuhinnangust ja see tähendab, et neid inimesi on vaja ka turvata. Kuid välisministeeriumil on väliskülaliste puhul palju ka kiireloomulisi transportimisi ilma turvamise vajaduseta," ütles Klemm.

Klemm tõi näiteks, et kui Eestit külastab mõni riigipea, siis teda saadab politseieskort, kuna teda on vaja ka turvata. Kuid välismaiste visiitide puhul on delegatsioonid väga suured ja kõik delegatsiooniliikmed ei vaja turvamist.

"Sellisel juhul aitabki lahendus, kui turvamist mittevajavad delegatsiooniliikmed transporditakse välisministeeriumi alarmsõidukitega," ütles Klemm.

Värv pole enam nii oluline

Uue määrusega leevendatakse ka värviskeemide kasutamist alarmsõidukitel. "Et eristada nüüdisaegne päästesõiduk alarmsõidul tavasõidukitest ja kindlustada alarmsõitu tegeva sõiduki märgatavus, kasutatakse pigem lisavalgustusseadmeid, eriline värviskeem on vaid toetav tegur," märgitakse määruse eelnõu seletuskirjas.

Jürgen Klemmi sõnul ei tähenda see seda, et alarmsõidukite värvide kasutamine muudetaks asutustele vabatahtlikuks. Endiselt jäävad kehtima eelmise määrusega nõutavad põhi- ja kontrastvärvid – kiirabil valge või kollane (põhivärvid) ja punane (kontrastvärv), politseil valge ja sinine, tollil tumesinine ja valge, päästeautol punane ja valge jne.

"Muudatuse järgi poleks teatud juhtudel erimärgistus täies mahus kohustuslik, kui see ei ole tehnilistel põhjustel võimalik," selgitas Klemm, ja tõi näiteks, et ei pruugi olla võimalik kõikidele päästesõidukitele kanda ühesugust märgistust, sest sõidukid on ehituselt niivõrd erinevad.

"Kuid erandjuhtumid, kus näiteks punasele päästesõidukile jäetakse kandmata valge triip, sest see pole tehniliselt võimalik, ei halvenda sõidukite nähtavust alarmsõidus. Alarmsõitu teostades määravad sõiduki nähtavuse heli- ja valgusseadmed, liiklussituatsioon, asukoht ja nii edasi," lausus ta.

Vähemaks jääb joonimist ka siis, kui kontrastjooned ikkagi alarmsõidukile veetakse. Uue määruse järgi on kohustus värvida kontrastvärviga päästeameti ja päästetööl osaleva juriidilise isiku (vabatahtlikud päästekomandod) alarmsõidukil vaid esiuksed.

Alarmsõidukite piirarv kaob

Praegu peavad asjakohased ministrid (sise-, kaitse- ja rahandusminister) kehtestama piirarvu alarmsõidukitele, mis ei ole asutuse, nt politsei- ja piirivalveameti, omanduses. Sellisteks autodeks on muuhulgas liisingus olevad masinad või sõidukid, mida kasutatakse näiteks jälitustöös.

Viimaste puhul on tähtis, et registri järgi poleks mingisuguseid viiteid, et need kuuluvad korrakaitseasutusele, selgitas Klemm. Tema sõnul lahendab uus määrus probleemi, et jälituseks kasutatud sõiduk ei kuulu küll otseselt näiteks politsei- ja piirivalveametile, kuid selle sõidukiga on võimalik teha alarmsõitu.

Et piirarvu kaotamine liisingsõidukitelt võib suurendada kuritarvitamise ohtu, siseministeeriumis ei kardeta.

"Mainitud määrus ei tekita ohtu kuritarvitamiseks, kuna iga asutuse sisekontroll jälgib seda väga põhjalikult. Eesmärk on vähendada asutustevahelist bürokraatiat: muudatuse järgi ei pea minister piirarvu heaks kiitma. Kuid tal on selleks siiski võimalus, kui ta tahab seda teha," selgitas Klemm.

Asutustele kuuluvad alarmsõidukid ei kuulu piirarvu alla ja asutused saavad neid hankida nii palju, kui tööülesannete täitmiseks on vaja.