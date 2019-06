Veskimägi: Narva elektrijaamu ei pane kinni Vene importelekter

Kuigi paljud poliitikud ja energeetika eksperdid on põhjendanud Eesti Energias toimuvaid suurkoondamisi ja inimeste sundpuhkustele saatmisi odava Vene elektri sissevooluga, ei nõustu Eleringi juht Taavi Veskimägi sellega.

"Mitte Vene import ei pane Narva jaamu kinni, vaid Euroopa päike ja tuul. Ja isegi kui Vene jaamad peaksid ostma CO2 kvoote, on nende keskmine CO2 sisaldus poole madalam võrreldes Eesti Energia jaamadega," rääkis Veskimägi Eesti Ekspressile.

Veskimäe sõnul on on Vene elektri impordi mõju väga suuresti ülehinnatud ning selle lakkamine ei omaks väga märgatavat mõju Baltimaade ja Põhjamaade elektri turuhinnale.

"Näiteks kui lõpetada Venemaa elektri müük Valgevene kaudu Leetu, tõstab see meie tarbijate elektrihinda kolm protsenti - Narva jaamu see hinnatõus ikka turule ei aita," tunnistas Veskimägi.

Taavi Aas tunnistas esmaspäeval ERR-ile, et CO2 hinnakasv ja odava Vene elektri import võib sundida Eesti Energiat koondama kuni 1000 inimest. Aasta algusest on koondamisteate saanud 400 energeetikut ning teisipäeval teatas ettevõte, et saadab suvest sundpuhkusele 1300 töötajat, kelle töötasu vähendatakse kuni miinimumpalgani.