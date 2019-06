Riigikokku kuuluvate erakondade poliitikud leiavad, et üks võimalus, kuidas peatada Eesti Energia masskoondamist Ida-Virumaal, on elektritootmise osaline üleviimine põlevkivilt biomassile.

Peaminister Jüri Ratas (KE) ütles "Aktuaalsele kaamerale", et on kohtunud nii energeetikute ametiühingute kui ka Eesti Energia ametiühingutega. Idee kohta, et asendada Euroopa Liidu CO 2 kvootide hinnatõusu tõttu konkurentsivõimetuks muutunud elektritootmine põlevkivist osaliselt biomassi ehk puidu kasutamisega, ütleb peaminister, et valitsus seda otsustanud ei ole.

"Kui rääkida, kas on mingeid uusi otsuseid hakkepuidu kütmise mahtude suurendamiseks, siis neid ei ole," ütles Ratas.

Endine majandusminister, Reformierakonna ridadesse kuuluv Kristen Michal nimetas koondamiste lahendusteks näiteks uute töökohatde loomist tööstusparkides, statistikakaubandust ja ka puidu põletamist.

"Biomassi ja puitu terve mõistuse seisukohalt lähtudes võiks kasutada nii palju, et saab täidetud rohelise energia kvoodid. Eesti Energias säiliks ka tööhõive. Aga see ei saa minna turgu moonutavaks, sest teisest küljest vastas on, et kui biomassi hind väga palju tõuseb, siis see tähendab, et Tallinnas, Tartus on sellega seotud ka toasoojuse hind," selgitas Michal.

Rahandusminister Martin Helme ütles, et tegemist oleks ajutise lahendusega.

"Sel teemal on olnud Eestis palju avalikku vaidlust, et kui ratsionaalne see tegevus on - ajada ahjudesse puitu. See oleks üks võimalik lahendus ka, jah," sõnas ta.

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sester meenutas, et Isamaa on toetanud biomassi kasutamist sooviga, et tarbijale oleks hind võimalikult soodne.

"Kui majandusminister tuleb oma analüüsidega valitsusse ja hiljem ka parlamenti, siis oleks võimalus diskuteerida, millised variandid on. Aga me oleme olnud seda meelt, et biomassi rohkem kasutada," selgitas Sester.

Majandusminister Taavi Aas plaanib biomassi elektritootmises kasutamise teema lähiajal valitsuses tõstatada.