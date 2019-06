Majandusminister Taavi Aas tunnistas ERR-ile, et CO2 kvoodi hinnatõus võib tuua kaasa kuni 1000 inimese tööta jäämise Ida-Virumaal. Ühe meetmena inimeste tööl hoidmiseks on katelde hoidmine reservis.

"Hinnad CO2 kvootidele on märgatavalt tõusnud. Kui 2018. aasta alguses oli CO2 kvoodi hind seitse eurot, siis nüüd 24 eurot vahepeal isegi 27 eurot. Väga kiiresti on toimunud hinnas olulised muutused ja põlevkivielekter ei ole praegu konkurentsivõimeline. Seetõttu on Ida-Virumaal kujunenud olukord, kus väga paljud inimesed ei ole hetkel veel tööta, aga keda ähvardab töötuks jäämine," tunnistas Aas ERR-ile pärast energeetikaala ametiühingute ja ametiühingute keskliiduga kohtumist.

Ligi 500 inimest on tänaseks juba koondamisteated kätte saanud, kuid ametiühingute teatel võib kõige mustema stsenaariumi korral kaotada sissetuleku enam kui 6000 inimest.

"See (6000 inimest - toim) on koos kõikide tugistruktuuride ja pereliikmetega. Aga otseselt võib see puudutada 800 kuni 1000 inimest," tunnistas Aas. "Siin tuleb ka arvestada, et koondatavate hulgas on erinevaid inimesi - on neid, kes on juba pensionieas ja ka neid, kes saavad varem pensionile tulenevalt oma töökohast. Aga loomulikult on ka neid, kes on täiesti tööeas."

Majandusministri sõnul täpsustati esmaspäeval toimunud kohtumisel nii koondamisohus olevate inimeste arvu, kui arutati ka selle üle, milliseid meetmeid saab riik lühiajaliselt või pikemas perspektiivis kasutusele võtta. Aas tunnistas, et üks võimalus hoida inimesi tööl on katelde reservis hoidmine.

"Koos CO2-st tulenevate muutustega peame mõtlema ka oma energiajulgeolekule. Ja ühe meetmena tuleb kindlasti kõne alla ka katelde hoidmine reservis. Teatud ajahetkedel on need ka konkurentsivõimelised, kui hüdroenergiat vähem."

Energeetikute Ametiühingute Liidu esimehe Sander Vaikma sõnul on probleemiks konflikt Euroopa Liidu kliimapoliitika ja praktika vahel, kus elektrienergia hinda dikteerib kolmandatest riikidest tulev kvoodivaba elekter, samas kui CO2 kvoodi hind on turul tõusnud aastaga viis korda ja tõuseb loogiliselt edasi.

"Selle hinnaga Narva põlevkivijaamades konkurentsivõimelise hinnaga elektrit toota ei ole võimalik. Me räägime sotsiaalsest katastroofist piirkonnas, kus tööpuudus on niigi kõrge. Räägime kliimapoliitika läbikukkumisest, sest tarvitame ikka musta elektrit, aga ilma tasakaalustava CO2-tasuta. Räägime Eesti energiaohutusest – kui Eesti Energia "pillid kotti paneb", sõltume täielikult importelektrist piirkonnas, kus ilma Vene energiata toime tulla ei ole võimalik," selgitas Vaikma.