"Kindlasti ei ole Postimees maailmavaateline väljaanne. Uuringud on kinnitanud, et ei Postimees ega Eesti Päevaleht ole väga selgelt maailmavaatelised väljaanded. Kummaski väljaandes on esindatud erinevate maailmavaadete spekter. Tõsi, Postimees on alati olnud veidi alalhoidlikum ja Eesti Päevaleht veidi liberaalsem," rääkis Helme Vikerraadio hommikuprogrammis.

Kolmapäeval 162. sünnipäeva tähistava ajalehe peatoimetaja kinnitas, et nii Postimees kui ka Eesti Päevaleht püüavad kajastada kõiki maailmavaateid, sest selle taga on turu loogika ehk väike turg. Teise põhjusena tõi ta välja sotsiaalmeedia mõju, mille taustal peavad ajalehed kõnetama kõiki inimesi.

"Kriitika ajakirjanduse aadressil on vali või näib vali. Kindlasti on see nähtus seotud sotsiaalmeediaga, mis muudab meie suhtluse kiiremaks ja mustvalgemaks. Piisab, kui mõni tuntud inimene midagi ütleb ja see jääb tooni andma."

Helme kinnitas, et tema Postimehe omanikult Margus Linnamäelt, kes on erakonna Isamaa liige ja selle rahastaja, mingeid suuniseid ajalehe tegemisel ei saa.

"Omanikuga arutatakse ainult strateegilisi asju juhatuses ja nõukogus. Mõnikord olen ma osalenud neil aruteludel, aga see pole minu töö. Minu tööülesanded on teised."

Kommenteerides eelmisest reedest Postimehe päisesse ilmunud hüüdlauset "Seisame eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest läbi aegade", tunnistas Helme, et see otsus tehti juba enne seda, kui ta Postimehe peatoimetaja ametisse asus.

"Aasta alguses vahetas Eesti Meedia oma nime Postimees Grupiks. Selle taustaks oli brändiuuring, mille järgi Eesti Meedia oli segadust tekitav. Sealt tuli soov siduda kogu ettevõte lipulaeva Postimehega. Kuna Postimehe ajalugu on olnud seotud eestlaste kultuurilise ja hiljem poliitilise ärkamisega, siis ka sealt seos."

Samas tunnistas Helme, et kuigi uue hüüdlause võtmisel on nii toetajaid kui ka kriitikuid, ei lähe see enamikele lugejatele korda ning hüüdlause on mõeldud eeskätt ettevõttele endale.

Helme sõnul langevad küll paberlehtede tiraažid, kuid ta ei nõustu nendega, kes ennustavad paberlehtede peatset surma. Peatoimetaja sõnul tuleb paberlehes arvestada üha enam sellega, et kui inimesed saavad päevauudised kätte nutitelefonist ja arvutist, peab paberleht pakkuma neile taustu ja kommentaare.

EPL hüüdlauset päisesse ei pane

Kolmapäeval möödus 24 aastat Hommikulehe, Päevalehe ja Rahva Hääle ühinemisest uueks väljaandeks Eesti Päevaleht. Selle puhuks avaldas ajaleht oma uue loosungi "Eesti Päevaleht on homse päeva leht".

Eesti Päevalehe ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald ütles ERR-ile, et see lause markeerib ajalehe ideoloogilist suunda ja on aluseks edasisteks tegevusteks, kuid lehe päisesse seda ei lisata.

Soonvald ütles, et eeloleval reedel ilmub Eesti Päevaleht ja selle varem laupäeviti ilmunud väljaanne LP ühtse numbrina ja 60-leheküljelises tiraažis.