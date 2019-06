Esimesena kirjutas 2017. aastal toimunud küberjulgeolekualasest rünnakust väljaanne BuzzFeed. Hiljem kinnitas juhtunut Politicole ka EL-i pressiesindaja.

"Me oleme tuvastanud märke võimalikust sissetungist süsteemidesse, mis on seotud meie mittesalajase võrguga Moskva esinduses. Meetmed on kasutusele võetud ja uurimine on käimas - hetkel ei saa me rohkem kommenteerida," selgitas pressiesindaja ja lisas, et liikmesriike ning EL-i välisteenistust (EEAS) informeeriti tavapäraste kanalite kaudu.

BuzzFeed on tutvunud lekkinud dokumendiga, mille kohaselt toimus küberrünnak 2017. aasta veebruaris, kuid see avastati alles käesoleva aasta aprillis. Küberjulgeolekuspetsialistid olid leidnud kahtlast tegevust vähemalt kahest Moskva esinduse arvutist ning nad olid jõudnud järeldusele, et arvutites olnud informatsiooni on varastatud.

Samuti viitasid küberrünnaku asjaolud sellele, et tegu oli väga oskuslike häkkeritega, keda üldiselt seostatakse riiklike luureteenistustega. BuzzFeedi anonüümsed allikad kinnitasid, et peamisteks kahtlusalusteks peetakse praegusel juhul just Venemaa luureteenistusi.

Juhtum jõuab avalikkuse ette Euroopa Liidu jaoks üsna ebamugaval ajal. Nimelt külastab laupäeval Peterburi majandusfoorumit Euroopa Komisjoni digitaalmajanduse- ja ühiskonna volinik, bulgaarlanna Mariya Gabriel.