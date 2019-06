UP Investi juhatuse liige Sven Nuutmann kommenteeris BNS-ile, et tegemist on tavapärase vastastikku kasuliku majandustehinguga, kus osapooled jõudsid omavahel kokkuleppele.

"Igapäevategevuses see mingit muutust Apollo Groupi ettevõtetes ei too, jätkub sama strateegia ja [jätkab] sama juhtkond," lisas Nuutmann.

Siiani on 55-protsendise osalusega UP Investil ja 45-protsendise osalusega Ivar Vendelini ettevõttel OÜ Sandbachil olnud Apollo Groupi üle ühine valitsev mõju. Tehingu tulemusena on UP Investil edaspidi Apollo Groupis ainuvalitsev mõju, selgub konkurentsiameti teatest.

UP Investi omanikud on 78 protsendiga Margus Linnamäe ning 20 protsendiga Ivar Vendelin. Läbi ettevõtete on UP-i omanduses ka uudisteagentuur BNS ja Postimees.