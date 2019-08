Minister Kingo täidab oma lubadust ja hoidub välisivisiitidest

Võimalikult väha välisvisiitidel käia lubanud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo on oma ametiaja esimese 105 päeva jooksul käinud töölähetuses ainult ühe korra ning nagu kirjutab portaal geenius.ee , on ta juba tagasi lükanud mitmed välismaalt laekunud kutsed üritustele, kuhu teda on oodatud.

"Mina ei saa ju ise endale kutseid tekitada! /---/ Ei ole minu valdkonnas tööreise olnud, selliseid, kuhu ministrit oleks kutsutud või oodatud kohale. Neid ei saa ise tekitada," ütles Kingo vastuseks ERR-i küsimusele, miks väliskaubandusminister on nii vähe välisvisiitidel käinud.

Kingo sõnul tuleb septembri alguses ministeeriumis koosolek, kus vaadatakse temale saadetud kutsed läbi ja tehakse otsus, millistest üritustest ta osa võtab.

"Minu välisivisiidid selguvad septembris, kui on kõik teemad laual! Ega minule ei tule ju kõik kutsed ja mina neid kõiki ei otsusta, mul on eraldi inimesed, kellele saadetakse need kutsed ja sealt tehakse siis sõel, kui jõuab lõpuks minuni, et vaat, seal on kohtumine ja seal on kohtumine! Kui te arvate, et minister saab meili postkasti ja tema ise otsustab kõike, et lähen sinna ja sinna, siis nii need asjad ei ole. Selleks on ju terve ministeerium!" rääkis Kingo teisipäeval ERR-ile.

Ministri sõnul ei ole tal suve jooksul välisivisiite olnud, kuna on puhkuste aeg.

Kingo osales 29.-31. maini Kanadas Ottawas toimunud Avatud Valitsemise Partnerluse tippsündmusel. Ta jättis aga minemata 28. mail toimunud Euroopa Liidu väliskaubanduse teemalisele ministrite kohtumisele, mis peeti Brüsselis.

Samas kirjutas portaal geenius.ee neljapäeval, et Kingo on loobunud osalemisest mitmel rahvusvahelisel üritusel, kuhu teda nimeliselt või ametipositsioonist lähtuvalt on kutsutud.

Nii jätab minister Kingo minemata Poolas toimuvale olulisele majandusfoorumile, mida mitteametlikult kutsutakse Ida-Davosiks ja kus varem on Eestist osalenud näiteks president Toomas Hendrik Ilves, kaitseminister Hannes Hanso, rahandusminister Jürgen Ligi ning riigikogu esimees Ene Ergma.

Lisaks ei lähe minister Kingo Serbias toimuvale Hiina ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide kohtumisele, kus peaks osalema ka Hiina teadus- ja tehnoloogiaminister ning millel varem on Eestit esindanud peaminister Jüri Ratas ja enne teda ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo. Samuti ei ole tähtajaks vastatud Läti peaministri kutsele, kus palutakse Kingol leida aega osalemaks Riias toimuval meie regioonile keskenduval 5G foorumil.

Kingo on Eesti väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister alates 16. maist 2019. Ta kuulub Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda.

Ühe päeva ametis olla jõudnud ning perevägivalla kahtluste tõttu lahkunud Marti Kuusiku asemel ministriks saanud Kingo teatas juba ametisse astudes, et kavatseb ministrina välismaal käia võimalikult vähe.