Luminor Bank on kapitaliseeritud oluliselt rohkem kui seda nõuavad kohalduvad regulatiivsed nõuded ja sisemised eesmärgid ning seetõttu otsustas pank maksta osa ülemäärasest kapitalist välja oma ainuaktsionärile Luminor Group AB-le, kelle peamised aktsionärid on omakorda on Nordea Bank Abp ja DNB Bank ASA, teatas pank.

Väljamakse hõlbustamiseks võttis Luminor Banki ainuaktsionär Luminor Group 28. mail vastu otsuse muuta fondiemissiooni teel osa Luminor Banki ülekursist aktsiakapitaliks, mille järgselt aktsiakapitali vähendatakse, võimaldamaks väljamakset aktsionärile. Luminor on saanud selleks loa Euroopa Keskpangalt.

Fondiemissioonile järgnevalt vähendatakse Luminor Banki aktsiakapitali sama summa võrra, mis makstakse aktsionäridele välja pärast kohustusliku vähemalt kolmekuulise ooteperioodi lõppu.

Luminori praegune 20-protsendine koguomavahendite suhtarv on oluliselt kõrgem kui sisemine eesmärk 17 protsenti, mida peetakse piisavaks kõigi regulatiivsete nõuete täitmiseks ja Luminori äristrateegia elluviimiseks.

Pärast fondiemissiooni ja sellele järgnevat aktsiakapitali vähendamist jääb Luminori aktsiakapital praegusele tasemele ehk 34,9 miljonile eurole.

Luminor on Baltimaades suuruselt kolmas finantsteenuste osutaja, kelle turuosa hoiuseturul on 16 ja laenuturul 22 protsenti. Pangal on kogu Baltikumis ligikaudu miljon klienti. Luminor on kapitaliseeritud 18 protsendi ulatuses esimese taseme põhiomavahenditega (CET 1), mille maht on 1,8 miljardit eurot.