Ossinovski: valitsuse maine langus kandus üle ka sotsidele

Ossinovski sõnul oli tal sotsiaalministriks astudes valik, kas võtta ette asi, mis on tõenduspõhiselt hädavajalik – alkoholikahjude vähendamine –, või vilistada ametivandele ja tegeleda populaarsete asjakestega.

"Ma olen poliitikas selleks, et teha suuri asju. Asju, mida kardetakse ette võtta, sest äkki saab kelleltki sõimata. Eriti asju, mis on vajalikud, aga mille vastu on ühiskonna tugevaimad rahahuvid. Just seda ma teile neli aastat tagasi siin ka lubasin," rääkis ta.

"Kui sa tahad ühiskonnas alkoholikahjusid vähendada, ei saa tegeleda ainult nendega, kes poe taga Taurust plastpudelist joovad. Selleks tuleb rakendada terviklikku poliitikat, et langeks kogutarbimine," kõneles Ossinovski, kelle sõnul peab tõhus alkoholipoliitika hõlmab neljaosalist tervikut – hind, reklaam, müügitingimused ja ravi.

"Ega mina ei olnud esimene minister, kellele spetsialistid selle paketi lauale panid. Enne mind surfas sellest ametist läbi hulk inimesi, kes panid need asjad tuimalt sahtlisse tolmu koguma. Nad ei teinud seda juhuslikult, iga minister teab, et alkoholi- ja ravimitööstus on kõige jõhkramad lobigrupid /... / Konkurentide oskusliku propaganda tulemusena hakati alkoholipoliitika tõttu meid brändima käskude-keeldude parteiks," rääkis Ossinovski.

2016. aastal tehti uue, vasaktsentristliku valitsuse käivitamisel strateegiline viga, tunnistas Ossinovski. "Me tahtsime oluliselt vähendada madalama sissetulekutega inimeste maksukoormust, et siluda suurt sissetulekute ebavõrdsust ja muuta meie maksusüsteemi progressiivsemaks. Suutsime küll kokku leppida Eesti ajaloo suurimas maksureformis, mis tõstis tulumaksuvaba miinimumi 500 eurole, ent eelarvele oli see kallis lõbu," rääkis ta.

Sotside ettepanek katteallikaks oli olnud lihtne – tõsta paar protsenti üldist tulumaksumäära – näiteks 22 protsendile. "IRL-ile see ettepanek paraku ei sobinud, kuna nad kartsid, et Reformierakond sööb nad ära tulumaksumäära pärast. Selle asemel pidime siis mõne päevaga leidma alternatiivsed katteallikad. Tulemuseks oli viis maksutõusu – alkoholiaktsiis, gaasiaktsiis, limonaadimaks, automaks, pakendiaktsiis," rääkis Ossinovski.

"Mõtlesime, kuidas küll IRL arvab, et see kuidagi vähem rünnatav on, kui tulumaksumäära tõstmine. Aga olgu peale, rahandusminister on nende erakonnast, las siis seletab. Seletasid siis nii, et järgmiseks suveks oli Sestri lips läbi ja ka tollaseid kokkuleppeid teinud Tsahkna oma. Aga loomulikult mõjutas see ka meid. Ühelt poolt üldine valitsuse maine langus kandus üle ka meile," meenutas Ossinovski.

Sotside esimehe sõnul üritas ta esimestel kuudel valitsuse ühist kokkulepet kaitsta, seda nii alkoholiaktsiisi kui mitme teise maksutõusu küsimuses. "No ja muidugi läksime õlleaktsiisi tõstmisega liialt hoogu, kui sellist kiirkorras katteallika otsingut poleks olnud, oleksime seda viga vältinud," märkis Ossinovski.

Ossinovski sõnul pidi aga Ratase esimene valitsus kiirkorras asju tegema hakkama ja katteallikaid leidma, sest Taavi Rõivase ajal jäeti vajalikud asjad tegemata.

"Kui mäletate, eelnes 2016. aasta valitsuse vahetusele suhteliselt piinarikas Rõivase valitsuse aeg, mil valitsus suurt midagi ei teinud, räägiti peenhäälestusest ja stagnatsioonist, oluliste otsuste edasi lükkamisest. Uus valitsus tegelikult vastas laiale avalikule ootusele hakata lõpuks midagi tegema. Ja hakkasimegi tegema. Tervishoius ja põllumajanduses ja hariduses ja rahanduses ja regionaalhalduses ja sisejulgeolekus. Pea igas valdkonnas ikka, saja päeva plaan oli nii jõhkralt ambitsioonikas, et sisuliselt kõiki reformiplaane läbi töötada oli inimlikult võimatu," rääkis Ossinovski.

