Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimeheks valitud Indrek Saar ütles pühapäeval "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et SDE-l on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE) nii mõneski sotsiaalmajanduslikus küsimuses samasugused seisukohad, kuid arusaam demokraatiast ja inimõigustest on kahel parteil vastupidised.

Palju õnne! Kuid te jäite siiski Lauri Läänemetsale esimeses voorus alla. Miks nii?

Aitäh õnnesoovide eest. Hääletamisel juba kord on nii, et kui mängus on rohkem kui kaks kandidaati, siis hääled jaotuvad nende kandidaatide vahel laiali ja sellisel puhul tõde selgubki teises voorus.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna populaarsus on olnud lähiminevikus ainult languses. Milline tuleb Saare aeg? Kuidas te sotsiaaldemokraadid üles viite?

Ennustama ei hakka, aga kindlasti teeme tööd. Ja kindlasti tahame pakkuda kõigile Eesti inimestele kindlust, et sotsiaaldemokraadid hoolivad kõigist inimestest ja et pärast seda turbulentset aega Eesti poliitikas, mis meil praegu on, jätkab Eesti avatud, demokraatlikul kursil, kus hoolitakse kõigist ühiskonnaliikmetest ja ühiskond ei lähe katki ja ei lähe omavahel tülli.

EKRE ja sotsiaaldemokraadid on meie poliitspektril täiesti vastandvärvid - kas on mõni asi, milles EKRE ja sotsid on ka ühel meelel ja milles saaks koostööd teha?

Neid programmilisi asju, milles EKRE ja sotsiaaldemokraadid on ühel meelel, on mitmeid. See, mis puudutab näiteks vaesuse vastu võitlemist, regioonidevahelises ebavõrdsuses tasakaalu loomist, selles, et meie pensionärid ei peaks elama suhtelises vaesuses - seal on terve rida sotsiaalmajanduslikke teemasid, kus meil on ühesugune arusaam.

Aga kui asi puudutab arusaama demokraatiast, inimõigustest, sellest, et ühiskond ei saa mitte kedagi maha jätta ja välja praakida, siis seal paraku, tõepoolest, on meil väga raske selle erakonna tänaste juhtidega kokkuleppele saada, sest need väljaütlemised, mida nemad endale on lubanud, on kindlasti risti vastupidi sellele, mida sotsiaaldemokraadid oluliseks peavad. Ma arvan, et need on ka vastuolus nende põhimõtetega, mille me Eesti vabariigi põhiseaduses oleme kokku leppinud.

Millal on sotsid tagasi valitsuses? Nelja aasta pärast või varem?

Ennustamine on tänamatu töö, nii et laskem sellel valitsusel tööd teha. Aga nagu me näeme, siis selle valitsuse koostöö kõige sujuvam ei ole. Elame, näeme. Sotsiaaldemokraadid on igal juhul valmis võtma vastutuse ka valitsuses.