Kuna Jevgeni Ossinovski ei kandideeri uuesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimeheks, tuleb sotsidel pühapäeval valida uus juht. Tartusse Vanemuise teatrisse koguneb ligi 600 delegaati, kelle valikus on Riina Sikkut, Indrek Saar ja Lauri Läänemets. Vaid Sikkut julgeb avalikult tunnistada, et kui ta lõppvooru ei pääse, siis eelistab uue esimehena Indrek Saart.

Sotside seis ei ole kiita. Nad ei ole taasiseseisvas Eestis kordagi võitnud riigikogu valimisi. Märtsis valitud riigikogus said nad kümme kohta, mida oli viie võrra vähem kui eelmises. Marina Kaljurand võttis küll europarlamendi valimistel seljavõidu, kuid see ei tõstnud erakonna üldtoetust. Erinevates uuringutes püsib see kümne protsendi ümber. Kolmel juhikandidaadil on oma erinev nägemus, miks sotsid sellisesse seisu jõudsid ja mida tuleks muuta.

Kõik kolm kandidaati olid külalised neljapäeval Vikerraadio saates "Uudis+". Neist Läänemets laitis EKRE-ga liigset vastandumist, Saar muretses sotside patroneeriva kuvandi pärast ning Sikkut soovis, et erakonnal oleks oma plaan ja lugu.

Läänemets: EKRE stiilist tuleks hoiduda

Rahvaliidu taustaga Lauri Läänemets (36) leidis, et sotsides oli viimastel aastatel liiga palju EKRE stiili ning põhiõiguste- ja vabaduste eest seismisel jäeti fookusest välja teised teemad.

"Ja kui sa selliselt toimetad, siis märgatakse liiga palju vastandumise poolt. Me oleks pidanud rohkem tegelema ebavõrdsuse vastu võitlemise teemaga läbi tööinimeste, palga ja regionaalpoliitika. /.../ Meil kõigil on ühiskonnas vabadused ja õigused, mida me tahame teostada. Kui ma saan vähem palka või on mul näiteks elukohast tulenevad piirangud haridusele, siis inimene tunnetab, et need vabadused tema jaoks ei toimi."

Läänemetsa sõnul viib see demokraatias kahtlemiseni ja seejärel pettumuseni ning kui keegi hakkab veel hirmutama, on tulemuseks reaktsioon, mis viib potentsiaalse sotside valija hoopis EKRE toetamiseni.

Saar: meie kuvand muutus üleolevaks ja patroneerivaks

Eelmisesse valitsusse kuulunud ning esimehe kandidaatidest kõige pikema erakonna liikme ja poliitiku kogemusega Indrek Saar (46) ütles, et sotsid tegid valitsuses suuri asju ja tõi näiteks 20 000 lapse vaesusest välja aitamise, kõige madalama sissetulekuga inimeste jaoks soodsa tulumaksureformi, huvitegevuse suurema toetamise ja 300 lisamiljonit tervishoiule.

"Me tegelesime hommikust õhtuni nende teemadega. Aga häda oli kuvandis, mis meile tekkis. See hakkas vastu töötama sellele, mida meie valija ootab. Sotside valija ootab meilt empaatiat ja hoolivust, aga meie kuvandiks tekkis üleolevus ja patroneerimine. Me peame edaspidi kõvasti sellega tegelema, et me ei jätaks endast muljet, mida me tegelikult ei ole."

Saar lisas, et sotside sõnum võiks olla, et sotsiaaldremokraatia päästab Eesti ja maailma. Tema sõnul muutuvad järjest olulisemaks põhiväärtused, mis puudutavad hoolimist, kaasamist, märkamist jne.

Sikkut: meie roll on veenda, et Eesti saab kesta ka avatud maailmas

Kõige uuem sotsiaaldemokraat, kuid parlamendivalimistel üheks nende edukamaks kandidaadiks osutnud Riina Sikkut (36) ütles, et sotsidel on vaja oma plaani ja lugu, mida jutustada ja mis peaks panema inimesed neid toetama. Sikkut leidis ka, et sotsiaaldemokraatide roll on selgitada, et Eesti saab kesta ka avatud maailmas.

"Tegelikult ei ole ju Eestis enamuses konservatiivsed jõud. Ei saanud nad enamust ei riigikogu ega ka europarlamendi valimistel. Konservatiivid kasutavad teistsugust retoorikat ja paistavad seetõttu rohkem välja. Aga nad pole enamuses ega juhi ka meie tulevikku."

Sikkut lisas, et konservatiivses maailmavaates pole iseenesest midagi halba ning pigem on arvamuste paljusus elu edasiminekuks hea.

"Aga mina Eesti puhul tooksin võtmeasjana välja Eesti kestmise. Meie keele ja kultuuri säilimise. Info hulk maailmas kasvab, tehnoloogia areneb ja inimesed rändavad üha enam. Sellest tekib alalhoidlik soov olemasolevat säilitada. Meie, sotsiaaldemokraatide roll on selgitada ja veenda, et Eesti saab kesta ka avatud maailmas, kui me ise julged oleme ja meiega arvestatakse."

Kuivõrd sotside uut juhti ei õnnestu suure tõenäosusega esimeses voorus ära valida, lähevad kaks enim hääli saanud kandidaati teise vooru. Kui kandidaatidele esitati küsimus, keda nad eelistaks lõppvoorus, kui kandidaat ise teise vooru ei pääse, ei soostunud Läänemets ja Saar oma seisukohta avaldama. Kuid Riina Sikkut möönis, et tema eelistaks sellisel juhul Indrek Saart.

600 delegaati valivad Vanemuises esimeest

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna pühapäeval toimuval üldkogul hakkab kolme kandidaadi seast erakonnale uut esimeest valima ligi 600 delegaati. Algselt oli ka neljas kandidaat Sven Mikser, kui europarlamenti valituks osutumise tõttu loobus kunagine sotside esimees juhiks pürgimisest.

"Delegaatide arv on seotud piirkonna osakondade liikmete arvuga ja ka sellega kui palju delegaate valiti. Näiteks Hiiumaalt on valitud kolm delegaati, Tallinnast, kus on kaheksa osakonda, on valitud 104 delegaati ja Harjumaalt, kus on 13 osakonda, valiti 54 delegaati," ütles SDE tegevjuht Monika Maljukov ERR-ile.

Saaremaa, Lääne-Virumaa, Pärnumaa ja Tartu piirkond on esitanud erakonna esimehe kandidaadiks Indrek Saare. Tartumaa, Järvamaa ja Raplamaa piirkond ning delegaat Lennart Mängli esitasid Lauri Läänemetsa. Raplamaa, Tartu linn ja delegaat Elle Pütsepp esitasid Riina Sikkuti.

Kõige arvukamalt tuleb delegaate üldkogule esimeest valima Harjumaalt ja Tallinnast, aga piirkonnad oma eelistust ametlikult ei valinud. Samas on spekuleeritud, et just Sikkut võib pealinnast enim toetust saada ehk olgugi, et tema taga on kõige vähem piirkondi, tuleb tema toetus suurema delegaatide arvuga piirkondadest.

Kellest saab esimehe parem käsi ehk peasekretär

Väga oluline isik esimehe kõrval on ka erakonna peasekretär ehk sisuliselt tegevjuht. Tema peab suhtlema piirkondadega, rahastajatega ja võtmeroll on ka erakonna valimisnimekirjade ja -strateegia koostamisel.

Saare kandidaat peasekretäri kohale on Rannar Vassiljev, Läänemetsal Peep Peterson ja Sikkutil Juhan-Mart Salumäe.

Valimiste esimeses voorus, kui selles ei saa ükski kandidaat üle poole häältest, lähevad teise vooru kaks enim hääli saanud kandidaati. Valituks osutub see, kes saab teises voorus rohkem hääli.

Lisaks esimehele valivad sotsiaaldemokraadid ka uued juhatuse liikmed.

Erakonna üldkogu peetakse Tartus Vanemuise teatris.