American Airlines pikendas Boeing 737 MAX mudelite lennukeeldu

Eelnevalt oli Ühendriikide lennufirma keelanud 737 MAX lennud 19. augustini lennukimudeli taassertifitseerimist oodates.

American Airlines teatas avalduses, et "on jätkuvalt kindel, et eelseisvad tarkvarauuendused Boeing 737 MAX-ile koos uute väljaõppeelementidega, mida Boeing koos meie ametiühingupartneritega välja töötab, viivad peagi lennuki taassertifitseerimiseni".

Kasutuskeelu pikendamine tähendab, et American Airlines on tühistanud 115 lendu alates otsuse langetamisest oma 14 737 MAX tüüpi lennukit maapinnal hoida.

Pikendus võimaldab klientidel ja meeskondadel "planeerida usaldusväärsemalt eelseisvaid reise", lisas USA lennufirma.

10. märtsil kukkus Etioopias alla lennufirma Ethiopian Airlines lennuk, mis oli Boeing 737 MAX 8 tüüpi. Kõik selle pardal olnud 157 inimest sai surma. Mullu 29. oktoobril kukkus Indoneesias alla lennufirma Lion Air sama tüüpi lennuk ning siis sai surma 189 inimest.

Viimane lennuõnnetus on kahjustanud tõsiselt USA lennukitootja Boeing mainet ning paljud riigid on peatanud selle lennukite 737 MAX 8 ja MAX 9 lennud.

Boeing tegeleb 737 MAX mudelitele uuendatud tarkvara paigaldamisega ning loodab saada sellele lennuloa USA föderaalselt lennundusametilt (FAA) ja selle partnerasutustelt üle maailma.