Peadirektor Dennis Muilenburg tunnistas ka, et firma tegi MAX tüüpi lennukite juhtimissüsteemi probleemide käsitlemisel vea, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Muilenburg sõnul oleks Boeing pidanud olema probleemidest teatamisel avameelsem.

Peale omaste paluti andeks ka kahelt lennufirmalt, kelle lennukitega ohvriterohked õnnetused juhtusid.

"Need õnnetused on andnud veelgi hoogu meie pingutustele kindlustada ohutuse ja kvaliteedi kõrgeim tase kõiges, mida me teeme. Oleme pühendunud sellest õppima ja meie meeskonnad töötavad 24 tundi, seitse päeva nädalas kindlustamaks, et suudame olla lennundusametkondade ja meie klientide nõutaval tasemel kogu maailmas," ütles Boeingu asepresident tootlikkuse ja äristrateegia alal Greg Smith.