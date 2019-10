Uurijad leidsid, et 189 inimese surmaga lõppenud lennuõnnetuseni viisid Boeingu, Lion Airi ja pilootide tehtud vead, vahendas BBC.

Viis kuud pärast Lion Airi lennuõnnetust kukkus alla Ethiopian Airlines'i Boeing 737 Max lennuk. Õnnetuses sai surma 157 inimest ning selle järel peatati ka kõigi 737 Max lennukite lennud.

Reedel avaldasid Indoneesia lennuõnnetuse uurijad oma lõpliku raporti, milles toovad välja rea põhjuseid, miks Lion Airi lennuk Jaava merre kukkus.

"Meie andmetel on üheksa asja, mis õnnetusele kaasa aitasid," ütles uurija Nurcahyo Utomo ajakirjanikele. "Kui üht neist ühekast ei oleks olnud, siis võib-olla ei oleks ka õnnetust olnud," lisas ta.

Varem on Indoneesia uurijad öelnud, et Lion Airi lennuõnnetuse põhjustasid lennuki mehaanilised ja disainiprobleemid. Nüüdne raport aga kirjeldab rida vigu alates kehvast kommunikatsioonist kuni kehva lennukiehituse ja mittevastavate lennuoskusteni.

353-leheküljeline raport leidis, et lennuk ei oleks tohtinud õhku tõusta varem avastatud probleemi tõttu kokpitis. Kuna seda probleemi ei registreeritud korralikult, siis lubati lennukil viga parandamata õhku tõusta.

Samuti leidis raport, et ülioluline turvasüsteemi (MCAS) sensorit, mis osteti Floridas asuvast varuosade poest, ei olnud korralikult testitud. MCAS tarkvara eesmärk on vältida 737 Max lennuki seisma jäämist õhus. Uurijad on lennuõnnetuste põhjuste uurimisel keskendunud just selle süsteemi veale. Indoneesia uurijad tuvastasidki probleemi süsteemis, mis korduvalt surus lennukinina allapoole, mille tõttu olid piloodid hädas lennuki üle kontrolli hoidmisega.

Uurijate sõnul tehti valesid järeldusi MCAS-i süsteemi käitumise kohta ning need puudujäägid olid ka väljaõppel välja toodud.

Lisaks leidis raport, et lennuki esimene ohvitser, kes ei läbinud väljaõpet edukalt, oli hädas rea protseduuridega, mida ta oleks pidanud teadma peast. Tema juhtis lennukit vahetult enne, kui lennuk saatuslikku langusesse sööstis. Samas märkis raport, et ajal, mil neil oli raskusi lennuki õhus hoidmisega, ei juhendanud kapten esimest ohvitseri piisavalt, kui andis lennuki juhtimise talle üle.

Raport tuvastas ka selle, et lennuki hooldusraamatust oli puudu 31 lehekülge.