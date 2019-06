Kuigi Kalevi edu Youtube'i ees on kahanenud, jätkab staažikas Eesti elanike lemmikbränd siiski endiselt liidrina tänavuseski uuringus. Pingereas parandasid oma kohta ka Swedbank ja Gmail. Esikümnes püsivad jätkuvalt veel Google, Facebook, ainsa meediakaubamärgina ERR ja Selver.



Kantar Emori juhtekspert Aivar Voog märkis, et suures osas moodustavad meeldivate brändide esikümne samad kaubamärgid mis mullugi. "Võrreldes möödunud aastaga on edu saatnud Coopi ja Maximat. Coop on kerkinud uue katusbrändi kasutuselevõtu järel esmakordselt esikümnesse ning ka Maxima on teist aastat järjest tõusuteel. Gmail on aastataguse kerge languse järel jõudnud esikümnesse tagasi," selgitas Voog.



ERR-i kaubamärk on tänavu Eesti elanike jaoks tähtsuselt kuues. Esikümnesse mahuvad veel Swedbank, Google, Selver, Coop, Gmail ja Facebook. "Eesti inimeste jaoks meeldivaimateks brändideks on mitte ihaldusväärsed luksuskaubamärgid, vaid need, millega nad puutuvad kokku igapäevaselt," kommenteeris Kantar Emori uuringujuht Katrin Männaste.

Männaste lisas, et brändide üldedetabel võtab kokku terve elanikkonna eelistused, samas on erinevates sihtrühmades pingeread üsna erinevad.

"YouTube'i edu tagab kõrge meeldivus noorte meeste seas, Kalevi suurimad fännid on aga pigem üle 35-aastased naised. Maxima on mitte-eestlaste edetabeli absoluutses tipus, ERR toetub eestlaste eelistusele jne. Seega on mitmeid brände, mis võivad rõõmustada mõne segmendi suureks lemmikuks olemise üle," seletas Männaste.

Populaarseimate brändide väljaselgitamiseks palus Kantar Emor vastajal valida etteantud nimekirja alusel kuni viis tema jaoks kõige meeldivamat kaubamärki 164 nimetuse ja logo seast. Nimekirja aluseks on Kantar Emori erinevatest brändiuuringutest saadud kogemus. Uuringus osales 1163 Eesti elanikku vanuses 15–74 aastat.