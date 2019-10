Vanasadama detailplaneeringu alus on rahvusvahelise ideevõistluse võidutöö, Zaha Hadid Architectsi "Masterplan 2030".

Abilinnapea Andrei Novikov ütles linnavalitsuse pressikonverentsil, et see on üks olulisem detailplaneering, mis sel aastal algatatakse. Umbes kuue hektari suurusele maatükile ehitatakse tulevikus kuni viiekorruselised hooned.

"Praegu on seal tühermaa ja parkimisplatsid, ala, mis pole atraktiivne, aga on linna keskel ja mere ääres. Meie eesmärk on võimaldada uue linnasüdame teke ja juurdepääs mererannale," sõnas ta ja lisas, et tulevikus peaks sinna tulema ka trammiliini pikendus.

Praeguste parkimisplatside asemele soovitakse määrata ehitusõigus äri- ja eluhoonete ehitamiseks, kuhu kavandatakse büroopindu, kohvikuid, restorane ja meelelahutusasutusi, hoonete kõrgematele korrustele aga kortereid. Hoonetele ehitatakse üks maa-alune korrus.

Ala jaotatakse äri- ja elamuhoonete piirkonnaks ning sadamaalaks. Viimasele planeeritakse Vanasadamat läbiv tõstetud promenaad, puiesteed ja kergliiklusteed.

Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu kohast elamu ja äri juhtotstarbe osakaalu ning avalikult kasutatava roheala asukohta. Samuti esitatakse taotlus, et vähendada planeeritava maa-ala looduskaitseseadusest tuleneva ranna ehituskeeluvööndi suurust.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles AS Tallinna Sadam.

Lisaks Vanasadama põhjaosa detailplaneeringule ootavad algatamist ka A-reisiterminali ja kruiisiterminali ala, D‑terminali lähiala ning Admiraliteedi basseini ümbruse detailplaneeringud.