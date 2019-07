Navalnõile mõisteti karistus kooskõlastamata meelavalduse korraldamise eest.

"30 päeva aresti Aleksei Navalnõile," teatas tema eestkõneleja sotsiaalvõrgustikus Twitter.

Laupäeval nõudis Moskvas vabu ja õiglasi kohalikke valimisi üle 22 000 inimese, keda on vihastanud võimude otsus keelduda opositsiooni kandidaatide valimisnimekirja kandmisest. Opositsiooni väitel oli tegemist suurima meeleavaldusega Moskvas alates 2012. aasta kevadistest suurprotestidest.

"Aleksei ütles, et ta võeti kinni halduskoodeksi 20. paragrahvi 2. punkti 8. osa alusel ja asub praegu politseijaoskonnas," ütles Interfaxile opositsionääri advokaat Olga Mihhailova.

Advokaat ei teadnud kinnipidamise asjaolusid, kuid ei välistanud, et see on seotud 27. juuliks kavandatud meeleavaldusega.

Koosoleku, meeleavalduse, rongkäigu või piketi korra korduva rikkumise eest võib Venemaal määrata 150-300 000 rubla suuruse trahvi või kuni 30 päeva haldusvangistust.

Navalnõi kutsus laupäevasel kooskõlastatud meeleavaldusel Moskva linnaduuma valimiste sõltumatuid kandidaate üles juhul, kui kandidaate ei lubata valimistele, tulema 27. juulil linnaduuma hoone juurde.

Moskva politsei nimetas teisipäeval seda üritust seadusvastaseks ning kutsus moskvalasi selles mitte osalema.

Navalnõi teatas kinnipidamisest sotsiaalmeedias

Navalnõi teatas kolmapäeval, et politsei pidas ta oma kodutrepikoja juures kinni.

"Läksin jooksma, trepikoja juures seisis masin. Mind toimetati Danili rajooni politseijaoskonda," edastas Navalnõi suhtlusvõrgustikus.

"Inimestel on õigus, kui nad ütlevad, et sport ei ole alati teie tervisele kõige parem. Mind peeti kinni ja ma olen nüüd politseijaoskonnas, kandes lühikesi pükse nagu lollike," kirjutas opositsionäär.

Pamfilova: mulle ei anta korraldusi, keda registreerida, keda mitte

Vene keskvalimiskomisjoni esinaine Ella Pamfilova lausus kolmapäeval, et ei allu survele registreerida Moskva linnaduuma valimistele registreerimata jäetud opositsiooni kandidaadid.

Pamfilova kommenteeris valimiskomisjoni istungil kohtumist Moskva linnaduuma valimistele registreerimata jäetud kandidaatidega, kus opositsionäärid palusid teda registreerida kõik allkirjad kokku saanud isikud, sest allkirjade kontrollimise süsteem on end diskrediteerinud.

"Ilmselt tähendab kellegi väärastunud teadvuses poliitiline tahe seda, et keegi helistab Pamfilovale ja ütleb: "Selle registreerid, selle mitte." See on väärastunud arusaam, vannun, et ma ei istuks siin päevagi, kui keegi kamandaks mind kabinetist ja räägiks keda registreerida," lausus ta.

Valimiskomisjoni esinaise sõnul tähendab "poliitiline tahe" riigi, mitte komisjoni "meeskonna" poliitikat valimisküsimustes. "Keskvalimiskomisjon ei ole poliitiline, vaid õigust kohandav organ," rõhutas ta.

Teisipäevasel kohtumisel rääkis Pamfilova kandidaatidele sellest, et valimisseadus "ei meeldi" ka talle, kuid komisjon peab selle raamidesse jääma.