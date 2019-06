Martin Helme sõnul on põlevkivielektrijaamad sisuliselt seiskunud erinevate asjaolude kokkulengemise tõttu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seni on kriisi ületamiseks pakutud pikaajalisi meetmeid, mille rakendumine tuleks kõne alla mitme aasta pärast. Kuid ka lähiaastad tuleb elektrijaamadel üle elada. Seepärast tuleks kaaluda ajutisi lahendusi.

"Eelkõige me räägime siin biomassi kasutamise suurendamisest. Me räägime elektri strateegilise reservi hoidmisest, mis tähendab seda, et meil peab olema võimekus oma tarbimist küllaltki kiiresti kohe tekitada. Ja proovime otsida võimalusi, kuidas Vene elekter, mis ei ole samade keskkonnanõuetega nagu meil, et me kuidagi ikkagi leiame viisi, kuidas seda turu dumpingut takistada. Selleks on meil vaja teha koostööd eelkõige oma naabritega. Me ei lase juhtuda sellel, et Eestis jookseb kokku elektritootmine," rääkis minister.