Martin Helme soovitab kaaluda Eestisse tuumajaama ehitamist

Helme tunnistas Postimehele, et põlevkivielektrit ei ole võimalik täies mahus asendada taastuvenergiaga ja üks variant oleks tuumajaam, mida tuleks emotsioonideta kaaluda ja vaadata, millised moodsad tehnoloogiad on olemas.

"Anname endale aru, et Tšernobõli või Fukushima jaam on eelmise või üle-eelmise põlvkonna jaam. On olemas uue tehnoloogiaga tuumajaamad, millel plahvatusoht puudub."

Helme sõnul oleks tuumajaama puhul tegu kalli investeeringuga suurusjärgus 10-15 miljardit ning praegu otsust vastu võttes saaks seal elektrit tootma hakata aastal 2030; senikaua tuleks põlevkivist elektri tootmise asemel hakata tootma rohkem õli.