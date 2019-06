Pauluse kiriku peatrepp oli nii lagunenud, et talvel seda kasutada ei saanudki. Osaühingu Maakivist töömehed võtsid trepi lahti, valasid korraliku vundamendi ja siis ladusid kõik 75 kiviplokki oma kohale tagasi.

"Kasutasime natuke kaasaegsemat lahendust kui trepi esialgsed ehitajad, selle tõttu, et seda muuta natukenegi vastupidavamaks," ütles OÜ Maakivist vastutav meister Hardi-Sander Luik.

Asendamist nõudvad kivid telliti Soomest. Trepi kordategemiseks kulus ligi 16 000 eurot, mis saadi võrdsetes osades annetajailt, Pauluse koguduselt ja Viljandi linnalt. Peaukseesise põranda tegi ehitaja korda tasuta.

"Me otsustasime välja pakkuda enda poolt, et me paigaldame siia oma kulude ja kirjadega graniitdetailid, mis siis aitaks sellel trepil veel pikemalt vastu pidada, ja omalt poolt siis väike kingitus kogudusele ja kirikule," ütles Luik.

Peatrepi uuesti kasutuselevõtmine märgib Viljandi Pauluse kirikus plaanitud tööde järgmise etapi algust.

"Meil on allkirjastatud leping, et kiriku katuse nelitis, see on siis, kus pikihoone ja ristihoone põimuvad, seal me saame ära parandada vahelae ja samuti siis kõik konstruktsioonid, mis ei ole nähtavad väljastpoolt, jäävad pleki alla. Ja ühtlasi siis nelitis saab ka uue plekk-katte, milleks on titaanplekk," ütles EELK Viljandi Pauluse koguduse õpetaja Allan Praats.

Nelitise korrastamiseks vajalikud 265 000 eurot saadakse riigieelarvest, aga kohe, kui lisaraha tuleb muinsuskaitseametilt, jätkatakse pikihoone katuse restaureerimist. Aga ka siis jääb veel palju teha: restaureerida tuleb kiriku tornikiiver, uksed ja aknad.