Eesti filmikroonika salvestised Eesti vabariigi algusaegadel Tallinnas peetud üldlaulupidudest viivad meid 1923., 1928. ja 1938. aastasse. Klippidest on hästi näha, et aega on küll palju möödunud, kuid ei pidude korraldus ega rahva emotsioonid tänastest palju ei erinegi.