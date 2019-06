Ida-Virumaal Niinsaares peetud kriisiõppusel harjutati muu hulgas seda, kuidas anda abi õnnetustes, mida tihti põhjustab alkoholi liigtarbimine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Karell Kiirabi juhatuse liige Lenne Rätsep kardab, et 1. juulist langev alkoholi hind tõstab kiirabi töökoormust.

"Tõenduspõhine ja kliiniline meditsiin ütleb seda, et kui alkoholi hind on madalam, siis tõuseb surmade ja õnnetusjuhtumite arv ning elumus väheneb. Me loodame, et alkoholi hind ei tõsta kiirabi väljakutsete hulka, aga reaalsus võib olla teine," rääkis Rätsep.

Selleks, et alkoholiga seotud õnnetusi oleks vähem, soovitas terviseameti esindaja, et alati peaks alkoholi tarvitavas seltskonnas olema vähemalt üks kaine inimene.

"Alati on kaine mees seltskonnas teretulnud. Proovige alati hoida seltskonnas üks, heal juhul kaks inimest, kes on võimelised jälgima, mis toimub, ja vajaduse korral pöörama tähelepanu asjaolule, kui midagi on väga valesti," selgitas terviseameti kriisireguleerimise nõunik Karena Leiger.