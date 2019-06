Mai teises pooles toetas Keskerakonda 18 protsenti tallinlasi. See on tsentristide jaoks niigi väga nigel tulemus, aga juunikuine uuring näitab, et see toetus on veelgi vähenenud, nüüd toetab pealinna võimuparteid vaid 14 protsenti Tallinna elanikest, märkis Postimees uuringust ülevaadet tehes.

"Keskerakond pole jätkuvalt suutnud taastada oma kunagist toetust mitte-eestlaste seas," ütles Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog.

Pisike positiivne trend on Keskerakonnal vanemaealiste toetajate hulgas, kus toetus on kasvanud 26 protsendile, kuid samas on Reformierakond 65–84-aastaste valijate seas toetust kasvatanud eelmise kuuga võrreldes kümme protsendipunkti ehk 35 protsendile.