Kivirähk ütles neljapäeval ERR-i Turu-uuringute AS-i uuringut kommenteerides, et EKRE on oma valimislubaduste täitmisel olnud märgatav. "Nad tõid avalikkuse ette, et alkoholiaktsiis langeb ja nad tegid, mida lubasid. Meedias on EKRE selgelt nähtav."

Keskerakonna toetuse languse kohta märkis Kivirähk, et peaminister ja erakonna esimees Jüri Ratas paistab avalikkusele olema peaminister EKRE valitsuses. "Pigem nagu suhtekorraldaja."

Ajakirjanik Anvar Samost täiendas, et kui tavaliselt on meedias olnud monitooringute kohaselt peaminister enim tsiteeritavaid poliitikuid, siis viimaste uuringute kohaselt on ta langenud kolmandale kohale ja esimesed kahel positsioonil on EKRE poliitikud.

Kivirähk nentis, et Eesti elanike poliitilisi eelistusi mõjutasid lisaks valitsuse tegevusele veel lõppenud Euroopa Parlamendi valimised, kus eeskätt oli toetuse põhjal võitjaks Reformierakond, kuid aitas kaasa sotsiaaldemokraatide (SDE) väikese mainetõusule.

Kivirähk nentis, et Reformierakond on opositsioonis juhtiv poliitiline jõud, mis nende toetust kasvatab. SDE-le oleks Kivirahu hinnangul võib-olla tulnud kasuks, kui erakonna esimeheks oleks saanud Lauri Läänemets, kelle kandidaat peasekretäriks oli ametiühingujuht Peep Peterson.

"Sotsiaaldemokraadid oleks saanud seeläbi palgatööliste teema omale sisse tuua," märkis Kivirähk.