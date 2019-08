Bideni seisukoht tuleb välja mõttekoja Council on Foreign Relations (CFR) poolt kõigile demokraatidest kandidaatidele saadetud küsimustikust, kus uuriti USA presidendiks pürgijate seisukohti olulistes välispoliitilistes küsimustes. 24 kandidaadist vastas küsimustikule kokku 11 demokraatide kandidaati. Kõikide küsimuste ja vastustega saab tutvuda SIIN.

Üks küsimus puudutas Ukrainat ja see kõlas järgmiselt: "Milliseid samme, kui üldse, te teeksite, et astuda vastu Venemaa agressioonile Ukrainas?"

"Esiteks teeksin ma Ukrainast USA välispoliitika prioriteedi. Sõjaliselt võimaldaksin ma rohkem julgeolekulist abi, sealhulgas relvastust, et tugevdada Ukraina võimet end kaitsta. Ma laiendaksin edukat Ukraina relvajõudude koolitusmissiooni, mis kutsuti ellu Obama-Bideni administratsiooni ajal," vastas Biden.

"Majanduslikult töötaksin ma selle nimel, et suurendada Ukrainas Lääne otseinvesteerinuid," selgitas ta ja lisas, et soovib ka toetada Ukraina energeetilist sõltumatust Venemaast. Viimane on Bideni sõnul eriti oluline olukorras, kus järgmisel aastal on valmimas gaasijuhe Nord Stream 2.

Samas rõhutas endine asepresident, et igasugune USA toetus on otseselt seotud korruptsioonivastaste reformidega Ukrainas. Lõpetuseks märkis Biden, et ta toetab mõtet, et USA peaks võtma Prantsusmaa ja Saksamaa kõrval olulisema rolli Venemaaga peetavates läbirääkimistes.

Ukraina toetamist ning Venemaa agressioonile ja mõjutustegevusele vastu astumist pidasid oluliseks kõik küsimustikule vastanud kandidaadid, sealhulgas ka senaator Bernie Sanders, kes on seni olnud Venemaa, NATO ja muudes sõjalistes küsimustes üks vaoshoitumaid kandidaate. Sageli Kremli propaganda kordamises ja Süüria režiimi õigustamises süüdistatud Tulsi Gabbard küsimustikule ei vastanud.