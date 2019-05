USA: sanktsioone Nord Streamile on oodata lähiajal

Bloombergi andmetel ütles Võlõdõmõr Zelenski Ukraina presidendiks vannutamise tseremoonial osalenud Perry Kiievis, et USA valmistab peagi ette eelnõu, millega kehtestatakse Nord Stream 2-le piirangud. Samal teemal kirjutavad ka Reuters ja Financial Times.

Perry on juba varem pidanud võimalikuks sanktsioonide kehtestamist sellele gaasijuhtmele ning USA vastuolekut Nord Stream 2-e ja Turk Streami ehitamisele, sest need võimaldavad Ukraina gaasitranspordisüsteemist mööda minna.

Zelenski kutsus enne USA delegatsiooniga kohtumist üles sanktsioonide karmistamisele Venemaa suhtes.

Vastuoluline 11 miljardit eurot maksev gaasitoru peaks kahekordistama Vene gaasi eksporti Saksamaale.

See on tekitanud mure, et Lääne-Euroopa jääb Vene gaasist suuremasse sõltuvusse ja et Venemaa saab sellega enam survestada Ukrainat, kuivõrd Euroopa ei sõltuks enam nii palju Ukrainast kui transiitriigist.

Gaasitoru peaks valmima selle aasta lõpus ja sellele on vastu Ukraina, USA ja paljud Ida- ja Kesk-Euroopa riigid.