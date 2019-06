Jüri Ratas: Martin Helme tegi protseduurilise vea

Ratas rääkis Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et tal oli Helmega kolmapäeva hommikul kohtumine ja rahandusminister tunnistas, et tegi vea.

"Rahandusminister oleks pidanud enne lõpliku otsuse tegemist peaministriga konsulteerima. Seda ta ei teinud, see protseduuriline viga on tehtud. Aga me peame aru saama, et Euroopa asjad on keerulised ja see oli talle esimene või teine selline kohtumine. Ma ei usu, et ta tegi seda meelega või teadlikult, et mind ei informeerinud. Õppetund oli valus ja tulevikus selliseid asju juhtuda ei saa."

Ratas rääkis, et valitsuskabinet arutas Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) reformi 6. juuni istungil ja seisukoht oli seda üldiselt toetada. Eelmise nädala lõpul toimus Luksemburgis euroala rahandusministrite kohtumine, kus Helme enda sõnul seisis Eesti vetoõiguse eest ja jäi hääletusel lõpuks üksinda eriarvamusele.

"Ma tahaks natuke seda keerulist ESM-i asja selgitada. Kui riikidel või pankadel läheb keeruliseks, siis keegi peab aitama ja olema nn tagatiste andja. Kindlasti olen ma seda meelt, et ESM-i reform on vajalik ja see kaitseb eeskätt Eesti maksumaksjaid. Üldpõhimõte on, et otsuseid tehakse ühehäälselt. Aga kui Euroopa Keskpank või Euroopa Komisjon hindab, et olukord on euroalale ohtlik ja tuleb teha kiirendatud korras otsuseid, võiks erandkorras ka 85-protsendilise häälteenamusega teha. Meie positsioon on, et selliseid erandeid tuleb teha kõige viimases järjekorras ja kindlasti riigikoguga, täpsemalt ELAK-iga konsulteerides," selgitas Ratas valitsuse seisukohta.

Ratas lisas, et ESM-i reformi puhul peab saama asi lisaks valitsusele heakskiidu ka riigikogult.

"Kas see juhtub selle aasta lõpus või on periood teistsugune, seda on praegu keeruline öelda. Minu lootus on, et kõik koalitsioonipartnerid tahavad seda sügishooajal edasi arutada. Tuleb leida kompromiss ja konsensus. Valitsuse kliimale ei oleks hea, kui paneks selle valitsuse sees hääletusele," tunnistas Ratas.