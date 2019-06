Siseminister ja EKRE esimees Mart Helme tunnistas, et valitsuses on ESM-i reformi ratifitseerimise osas erimeelsused ning EKRE seda hetkel ei toeta.

"Mida ma võin öelda, on see, et valitsuses sel teemal on eriarvamus. Mida ma võin öelda, on see, et meie fraktsiiioon hetkeseisuga ei toeta ESM-i reformi heakskiitmist, kui ühehäälsus peaks kaduma," ütles Helme valitsuse pressikonverentsil.

"See on hetkeseis. Aga missugune on tähtede seis siis, kui see ratifitseerimisele tuleb, seda ma hetkel ennustama ei hakka," lisas ta.

Möödunud nädalal kohtus rahandusminister Martin Helme oma euroala kolleegidega, kus arutluse all oli muuhulgas Euroopa stabiilsusmehhanismi reformimine. Sealhulgas jäi Helme oma kolleegidest eriarvamusele, mis puudutas hädas pankade rekapitaliseerimist häda olukorras selliselt, et seda võiks otsustada 85 protsendi stabiilsusfondi sisse makstud kapitaliga kaalutud häältest.

Peale kohtumist leidsid teised poliitikud, et rahandusminister on sedasi käitudes ületanud endale antud valitsuse ja riigikogu mandaati. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kutsus ta reedeks oma tegevuse osas aru andma. Peaminister Jüri Ratas võttis tagasi Martin Helme protokollitud eriarvamuse ja lubas sel reedel toimuval euroala valitsusjuhtide tippkohtumisel ESM-i reformi heaks kiita.