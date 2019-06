Endine õiguskantsler Teder: Helme järgis põhiseadust

Endine õiguskantsler ja praegune vandeadvokaat Indrek Teder leiab, et rahandusminister Martin Helme järgis Luksemburgis eriarvamusele jäädes Eesti põhiseadust. Ühtlasi teeb Teder ettepaneku panna Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) küsimus rahvahääletusele.

"Praegune jutt euroala tugevdamisest ja selle majanduspoliitika süvendamisest sisuliselt ju tähendabki rahvusvahelise lepingu (ESML, millest on saanud ESM) laiendavat tõlgendamist. Sealjuures on Eestil vähem otsustusõigust ning seega on Eesti suveräänsust vähendatud. Rahandusminister Martin Helme ei olnud sellise olukorraga nõus ja minu meelest järgis ta seeläbi justnimelt põhiseadust – pidades silmas meie suveräänsust," kirjutas Teder Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloos.

Aastatel 2008-2015 õiguskantsleri ametis olnud Teder rõhutab, et sisuliselt ESM-i lepingut taaskord laiendatakse ja seeläbi vähendatakse Eesti suveräänsust.

"Küsimus ei ole ainult Eestis. Väikeriikide suveräänsust ei aktsepteerita üleüldiselt maailmas ja selle loovutamist eeldatakse ja oodatakse. Kas me oleme alandlikud ja kõikides keerukates asjades nn "väike vend" ja teeme kõike seda, mida Euroopa suurjõudude poolt meile öeldakse?"

Teder teeb ka ettepaneku panna Euroopa stabiilsusmehhanismi küsimus rahvahääletusele ja sõnastab ka võimaliku küsimus, mida võiks küsida: "Kas nõustute Eesti suveräänsuse vähendamisega Euroopa stabiilsusmehhanismi osas?"

Tederi arvamusele reageeris Twitteris teravalt välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Matti Maasikas.