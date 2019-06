Uuringu kohaselt pole Eesti inimeste jaoks pensionitõus oluline küsimus

Postimehe tellitud ja Kantar Emori tehtud uuringus küsiti inimestelt, millisele valdkonnale peaks riik raha juurde andma, ühemõtteliselt on inimestele kõige olulisem tervishoid, mida nimetas 71 protsenti vastanutest.

Erakorraline pensionitõus on Eesti elanike arvates pingereas alles neljanda tähtsusega, eespool on veel politseinike, päästjate, õpetajate ja kultuuritöötajate palgatõus, samuti on inimestele olulisem teaduse suurem rahastamine, selgus uuringust.

Näiteks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) toetajatele on politseinike, päästjate, õpetajate palgatõus olulisem kui näiteks Keskerakonna valijatele, samas arvab vaid 16 protsenti EKRE valijatest, et esmajärjekorras peaks riik rahastama teadust, märkis Postimees uuringut tutvustades.