"Koalitsioonileppes kirja pandust ei unusta me midagi ära. Ootame, millal on aeg erakorraliseks pensionitõus võimalik," rääkis Savisaar kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast."

Savisaar lisas, et teise samba kadumist järgmisel aastal ei tule, kuid see võib juhtuda 2021. või 2002. aastal.

Savisaare hinnangul suur osa inimesi teise pensionisamba kaudu raha kogumisest vanaduspäevadeks ei loobu. "Hüsteeriaks põhjust ei ole."

Savisaarega koos saates olnud Reformierakonda kuuluv riigikogu liige Jürgen Ligi väitis, et teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine oleks suur viga, kuna inimesed hakkaksid ellu viima sealt saadava rahaga oma hetkesoove, näiteks sõita turismireisile.

"Mõeldakse, et saaks raha kätte, kuid mitte sellele, et nad jäävad hiljem oma laste kaela. See muudab vanad inimesed haavatavaks," rääkis Ligi, nimetades teise pensionisamba kaotamise plaani küüniliseks.

Ligi väitis, et Eesti elanikest hinnanguliselt umbes viiendik päästaks ennast õnnestunud investeeringutega, kuid suurem osa ei taju demograafilist olukorda. "See on universaalne rahvusvaheline probleem, aga meil Eestis pole kogunenud nii palju rasva (sääste - toim.) kui Lääneriikides," rääkis Ligi.

Alkoholiaktsiiside kohta ütles Erki Savisaar, et Vihula mõisas riigieelarve strateegiat arutanud Keskerakonna, Isamaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) võimuliit pole antud küsimuses kindlat kokkulepet sõlminud.

"Pigem järgmise aasta algus võiks see aeg olla, millal jõuame teema läbi arutada ja siis oleks mõistlik aeg midagi sätestada," lausus Savisaar.

Järgmise aasta riigieelarve kohta ütles Savisaar: "Kindlasti ei kindlasti tule säästueelarve, aga kasv ei saa olema nii suur, kui poole aasta eest prognoositi. Tuleb vastutustundlik eelarve. Kasvuga, paanikaks pole põhjust. Valitsus tegutseb ja vaatab, mida rahandusministeeriumi prognoosid ütlevad."

Jürgen Ligi Erki Savisaarele: ära aja lolli loba

Saates tegi Ligi Savisaare pihta mitmeid märkusi: "Miks sa valetad! Ole nüüd vait! Ära targuta! Mõnest veast võiks õppida! Miks, ma pean kannatama selle inimese loba, kes pole päevagi rahandusega tegelenud! Mida sa podised! Kas ta ei saa vait olla natuke? (pöördumine saatejuhi Indrek Kiisleri poole - toim.) Loll loba!"